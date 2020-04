Heiligenhaus: Bürgerbüro und Müllannahmestelle öffnen wieder

Nachdem Bund und Länder zuletzt öffnende Maßnahmen zum Umgang mit der Coronavirus-Pandemie beschlossen haben, hat sich auch die Stadt Heiligenhaus auf Regelungen in diese Richtung verständigt: „Wir wollen einen Weg in eine verantwortungsvolle Normalität finden, der jedoch nur langsam und Schritt für Schritt begangen werden kann“, erklärt Bürgermeister Michael Beck. Aus diesem Grund wurde zum Einen entschieden, dass das Bürgerbüro, das zuletzt nur für dringende Notfälle geöffnet war, ab Donnerstag, 23. April, für sämtliche Anliegen wieder seine Pforten öffnen wird.

Büro bleibt samstags geschlossen

Ein Zugang ist jedoch weiterhin, wie zum übrigen Rathaus auch, nur nach vorheriger Terminvergabe möglich. Um einen Termin im Bürgerbüro zu vereinbaren, sind die Mitarbeiter unter 02056/13200 zu erreichen. Allgemeine Anfragen werden nach wie vor unter 02056/130 entgegen genommen.

Die Öffnungszeiten bleiben zunächst unverändert, d.h. samstags ist das Bürgerbüro bis auf Weiteres geschlossen. Personen mit Termin melden sich am Seiteneingang des Bürgerbüros im Rathaus-Innenhof.

Besondere Einlassregeln

Ein weiterer erster Schritt zurück zur Normalität soll aus Sicht des Bürgermeisters zudem die Wiedereröffnung der Annahmestelle für Grünabfälle, Bauschutt und Kleinmengen an Sperrmüll an der Friedhofsallee sein. Ab Donnerstag, 23. April wird auch dort der Dienstbetrieb zu den regulären Öffnungszeiten wieder aufgenommen werden. Hierbei wird es jedoch besondere Einlassregelungen geben, so dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten kann. Dadurch muss dann mit Wartezeiten gerechnet werden.

System mit Bezahlkarte

Das System mit Bezahlkarten für Grünabfälle und Bauschutt tritt dabei wieder in Kraft. Diese können bei verschiedenen Verkaufsstellen im Stadtgebiet erworben werden. Für die Verkaufsstelle im Bürgerbüro gelten hierbei besondere Regelungen: „Jeder, der eine Entsorgungskarte im Bürgerbüro erwerben möchte, benötigt hierfür keinen Termin, sondern kann am Eingang hierfür vorsprechen. Die Bezahlung kann in bar erfolgen, jedoch muss der zu zahlende Betrag zwingend passend vorgelegt werden. Ebenfalls werden auf diesem Weg gelbe Säcke ausgehändigt“, erklärt Stefan Kondring, Leiter des Bürgerbüros.