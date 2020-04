Heiligenhaus: Campus bietet Online-Kurse für Schüler

Normalerweise bietet der Campus sogenannte „Schüler-Ingenieurs-Cups“ am Campus an, um den jungen Nachwuchstüftlern anschaulich Fachwissen zu vermitteln. In Zeiten von Corona läuft das jetzt online.

Heiligenhaus. Der Hochschulcampus Velbert/Heiligenhaus bietet ab Mitte Mai Online-Kurse für technik-interessierte Mittelstufenschüler an.

Der Campus Velbert/(Heiligenhaus bietet ab sofort zwei Online-Kurse für technisch interessierte Schüler der Mittelstufe ab Klasse 7 (alle Schulformen) an. Der erste Kurs „Kryptographie - Werde zum Datenspion“ erklärt den Schülern, wie Daten verschlüsselt werden und wie die komplexen Elemente der Kryptographie miteinander verbunden sind. In den praktischen Übungen kann geübt werden, wie verschlüsselte Texte entschlüsselt werden können. Und: Durch Anwendung verschiedener Verschlüsselungsarten erlernen die Teilnehmer, wie Kryptographie grundsätzlich funktioniert. Die Kursinhalte sind so aufgebaut, dass sie nicht nur trockenen Lernstoff vermitteln, sondern auch auf viel Interaktion abzielen. Termine: Am 13. und am 19. Mai, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Vorwissen oder spezielle Voraussetzungen sind nicht nötig, gebraucht wird ein internetfähiger PC (Laptop). Anmeldungen sind möglich auf https://www.hochschule-bochum.de/talentmobil/kurs-einzelanmeldung

Über 30 Onlineangebote gibt es alleine für die Campus-Studenten. Nun kommen noch die Schülerkurse hinzu. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der zweite Kurs „Konstruieren und Designen am Rechner“ richtet sich an alle jungen Schüler zwischen 14 und 17 Jahren, die sich unter anderem für 3D Drucken interessieren. Bevor allerdings ein Produkt hergestellt werden kann, muss es erst entworfen und konstruiert werden. Der Kurs zeigt, wie man sich einer solchen Herausforderung nähert, er vermittelt Wissen rund um professionelle 3D-Konstruktions-Software, zum Ende des Kurses wird jeder Teilnehmer einen Alltagsgegenstand konstruieren können. Termine: Am 14. und 15. Mai, jeweils von 14 - 16 Uhr oder am 18. und 19. Mai, jeweils von 13 - 15 Uhr. Auch für diesen Kurs werden keine Vorerfahrungen vorausgesetzt, benötigt wird ebenfalls ein internetfähiger PC (Laptop). Anmeldungen sind möglich auf https://www.hochschule-bochum.de/talentmobil/kurs-einzelanmeldung