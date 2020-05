Heiligenhaus: Chor Frohsinn probt per Mausklick

Chorleiter Thomas Melcher freut sich – denn seit der „Frohsinn“ online probt, kommt der Chorleiter ungestört zu Wort: Wenn die Sängerinnen und Sänger zu sehr ins Quatschen geraten, kann er ihnen die Mikrofone sperren. „Wir haben relativ schnell mit den Online-Proben begonnen“, erzählt Sängerin Ortrud Elsner, „vor allem auch, um den Zusammenhalt zu stärken und uns regelmäßig zu sehen“. Donnerstagabends zu den normalen Probezeiten setzen sie und ihr Mann sich nun gemeinsam ins Wohnzimmer, statt den Weg in den Ratskeller anzutreten.

Heimprobe klingt seltsam

Chorleiter Thomas Melcher kommt bei den Online-Proben endlich mal ungestört zu Wort. Foto: Frohsinn

„Mein Mann singt im Bass, ich im Sopran, das war anfangs sehr seltsam, weil wir uns so unmittelbar nebeneinander gehört haben“, erinnert sich Elsner, die zudem am ersten Heimprobenabend eine WhatsApp von ihrer Nachbarin bekam: „Was sind denn das für seltsame Töne, die bei Euch zu hören sind?“ Die seltsamen Töne waren dem Einsingen geschuldet, darauf folgt die Probe – zwischen 15 und 25 Sänger nehmen Woche für Woche daran teil. „Wenn alle zusammen singen, klingt das durch die Zeitverzögerung bei der Übertragung oft recht gruselig“, gibt Ortrud Elsner zu, „am sinnvollsten ist es, wenn alle einzeln singen.“

Ein Gläschen Wein zur Probe

Dann gerne mit einem Gläschen Wein oder Bier neben sich, auch fürs Plaudern bleibt zwischendurch genug Zeit, denn schließlich fällt das gemütliche Beisammensein nach den regulären Proben ebenfalls flach. „Man lernt auch so etwas, mein Mann und ich können uns jetzt schon viel besser auf unsere eigenen Stimmen konzentrieren“, weiß Elsner die Notlösung zu schätzen.

Rückkehr zur Normalität steht noch nicht an

Eine Rückkehr zur Normalität steht wohl noch nicht so schnell an, die Vorgaben für Proben sind streng: Zwischen den einzelnen Sängern müssen drei Meter Abstand gewährleistet sein, in Ausstoßrichtung ein Abstand von sechs Metern. Außerdem ist eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person Pflicht. „Wir wollen den Probenraum einmal ausmessen, ob sich vielleicht die einzelnen Stimmen treffen können“, berichtet Elsner. Das für den kommenden März geplante Konzert wird wohl nicht wie vorgesehen stattfinden können, da bei komplexen neuen Liedern die Online-Proben doch nicht reichen – „aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.“

Regelmäßige Musicalinszenierungen

Seit über 150 Jahren macht der Chor nun seinem Namen alle Ehre, aus dem 1867 gegründeten MGV Frohsinn ging 2012 später die Vokale Holding Frohsinn über. Seit 2016 leitet der Essener Musiker Thomas Melcher den einstigen Männerchor, in dem nun auch Frauen mitsingen. Es gibt vieles, was den Chor so besonders macht: Zum einen verfügt er über ein riesiges und vielfältiges musikalisches Repertoire, zum anderen bringt er regelmäßig Musical auf die Bühne. Erst Anfang des Jahres begeisterte die Vokale Holding in der Aula des IKG mit der Inszenierung einer verrückten Weltreise. Im Jahr zuvor hatte der Schauspieler und Theaterpädagoge Thomas Melcher das selbstgeschriebene Musical „Kino Nostalgia“ inszeniert, indem die Chormitglieder vorab weltberühmte Filmszenen nachgedreht hatten.