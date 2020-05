Heiligenhaus: Club bietet ungewöhnliches Ferienprogramm

Aufgrund der Corona-Krise und den dadurch bedingten Schutzmaßnahmen findet in diesem Sommer auch das Ferienangebot des Clubs in veränderter Form statt. Weil die Räumlichkeiten der Gesamtschule zur Verfügung stehen und damit ausreichend Platz für unterschiedliche Kleingruppen, können zwar nicht, wie üblich rund 80, aber immerhin etwa 40 bis 50 Kinder teilnehmen. „Wir werden die Kinder in feste Gruppen à ungefähr acht Personen einteilen und natürlich darauf achten, dass sie mit den anderen Teilnehmern nicht in näheren Kontakt kommen“, erklärt Clubleiterin Edelgard Eichberg, „selbstverständlich halten wir uns an alle geltenden Vorgaben.“

Zauberer und Designer zu Gast

Bereits im vergangenen Sommer war Zauberer Guido Hoehne zu Gast bei der Heiligenhauser Stadtranderholung. Auch diesmal soll ein Magier engagiert werden und den Kindern in Kleingruppen Tricks beibringen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Größere Ausflüge wird es in diesem Sommer nicht geben, viel mehr werden viele Aktionen vor Ort stattfinden. „Wir überlegen zum Beispiel, einen Zauberer zu engagieren, der mit den Kindern in Kleingruppen Tricks einübt, die dann später auf dem weitläufigen Schulhof allen Kindern präsentiert werden können“, informiert die Mitarbeiterin weiter, „eine Kollegin hat die Idee, einen Designer einzuladen, der gemeinsam mit den einzelnen Gruppen näht.“ Es gilt also auch für das Clubteam: Improvisation ist alles. „Was die Spiele betrifft, so können wir auf vieles verzichten, aber manche Aktivitäten müssen einfach sein“, weiß Eichberg aus langjähriger Erfahrung, „auf Fußball etwa kann man auf gar keinen Fall verzichten. Aber da überlegen wir uns gerade, wie so ein Spiel, angepasst an die Schutzverordnungen, ablaufen könnte.“

Es gibt auch Halbtagsplätze

Die Stadtranderholung des Clubs startet am 29. Juni und endet am 31. Juli, die sechs bis zwölfjährigen Kinder können ein oder mehrere Wochen angemeldet werden. Um möglichst vielen von ihnen die Möglichkeit der Betreuung geben zu können, greift der Club in diesem Jahr, neben den Ganztagsplätzen, ebenfalls die - von den Eltern häufig gewünschte Form - der Halbtagsbetreuung auf.

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass auch viele Kinder aus den Nachbarstädten gerne an dem Programm teilgenommen haben, dies ist in diesem Sommer nicht möglich. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass viele Kinder aus den umliegenden Städten an dem Heiligenhauser Ferienangebot teilgenommen haben. Es besteht allerdings die Möglichkeit, diese auf einer Warteliste zu vermerken. Bei der Anmeldung für Ganztagsplätze wird eine Bedarfsabfrage durchgeführt, ebenfalls wird ein Nachweis über eine Masernimpfung (Impfausweis) bei der Anmeldung benötigt.

Anmeldungen ab dem 2. Juni möglich

Die Kosten für eine Ferienwoche (Ganztag, inklusive Mittagessen) kostet 43 Euro, ein Halbtagsplatz 23 Euro inklusive Mittagessen, 20 Euro ohne. Es besteht die Möglichkeit, mit einer entsprechenden Bescheinigung ermäßigte Plätze in Anspruch zu nehmen, auch können bei Bedarf Finanzierungshilfen über „Bildung und Teilhabe“ beantragt werden. Anmeldungen sind ab Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr nur persönlich vor Ort im Club Heiligenhaus, Hülsbecker Straße 16, möglich.