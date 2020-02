Heiligenhaus: Der März bietet wieder viele Kultur-Höhepunkte

Auf drei große „K“ können sich Kulturinteressierte im März freuen. Denn beim Veranstaltungsprogramm des Kulturbüros und des Clubs stehen im kommenden Monat vor allem Kabarett, Konzerte und Kindertheater im Vordergrund. Los geht es mit scharfzüngiger „Frauen-Power“.

Das Trio „Ladies First“ macht den Auftakt

So gastiert am Freitag, 6. März, um 20 Uhr das Trio „Ladies First“ in der IKG-Aula (Herzogstraße 75). Dabei handelt es sich um Lioba Albus alias die sauerländische Hausfrau Mia Mittelkötter, die durch den Abend führt, Sia Korthaus (mit Ausschnitten aus ihrem Programm „Lust auf Laster“) sowie Maria Vollmer mit Auszügen aus ihrem Programm „Tantra, Tupper & Tequila“. Klar geht es an dem Abend auch um die Beziehung zwischen Männlein und Weiblein. Aber ebenso um Fragen, wie Laster aussehen – etwa, dass man so lange Konfekt futtert, bis sich eben die Konfektionsgröße ändert. Wer all dies wissen möchte, braucht sich nur ein Ticket zum Preis von 19 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 22 Euro an der Abendkasse zu kaufen.

Kindertheater mit „Urmel aus dem Eis“

Das Duo „Milou & Flint“ gastiert am 20. März im Museum Abtsküche. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Kindertheater steht dann am Donnerstag, 12. März, im Club (Hülsbecker Straße 16) bei dem Klassiker „Urmel aus dem Eis“ auf dem Programm. Kennt jemand die Geschichte noch nicht? Na dann: Den Forscher Prof. Dr. Tibatong verschlägt es auf eine einsame Insel. Dort bringt er den Tieren sogar das Sprechen bei. Eines Tages strandet ein Eisberg mit einem großen grünen Ei darin. Natürlich wird es sofort bebrütet und bald brechen die Schalen auseinander: Darin sitzt ein winziges Urmel. . . Beginn des Stücks des Mimikry Figurentheaters ist um 16 Uhr, Karten kosten zwischen 6 und 10 Euro.

Kabarettistische Englischstunde

Buchstäblich die Klaviatur einer Reihe von Instrumenten beherrschen „Milou & Flint“, die am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr in das Museum Abtsküche (Abtskücher Straße 37) kommen. Das Duo wechselt dabei virtuos und schnell zwischen Klavier, Gitarre, Akkordeon, Fußschlagzeug, Vibraphon, Trompete und weiteren Instrumenten, die sie auch mal zeitgleich spielen. Dazu haben sie klare Stimmen, kombiniert mit deutschen Texten, die von der Liebe zum Leben erzählen, garniert mit Humor und der Leichtigkeit des französischen Chansons (VVK: 18 Euro, AK: 22 Euro).

Jedoch haben Kultur-Fans an diesem Abend die Qual der Wahl. Denn ebenfalls am 20. März (20 Uhr) gibt es im Club eine kabarettistische „Englischstunde“ mit Sven Kemmler. Lehrerhaft kommt dieser aber nicht daher. Kemmler will einfach nur spielen – mit der Sprache: In Kleinarbeit klamüsert er zahllose Spielarten der Weltsprache Englisch auseinander, nicht ohne dabei den Charakter des dazugehörigen Menschenschlags aufzudecken (Tickets kosten 16 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse).

Bergische Salonlöwen sind wieder dabei

Heiligenhaus Hier gibt es Karten Karten für die Veranstaltungen des Kulturbüros und des Clubs können sowohl im Kulturbüro und im Bürgerbüro (beides im Rathausinnenhof, Hauptstraße 157) sowie im Club an der Hülsbecker Straße 16 gekauft werden. Wie gewohnt sind Tickets auch online auf www.neanderticket.de erhältlich. Eine weitere Vorverkaufsstelle ist laut Kulturbüro-Leiterin Almuth Schildmann-Brack derzeit in Planung.

Zur beliebten 90er-Party lädt der Club dann gleich am kommenden Abend, also am Samstag (21. März) ab 20 Uhr ein. Gespielt werden die Hits dieses Jahrzehnts (Eintritt frei). Ein ordentliches Weilchen länger zurück als die 1990er-Jahre liegt dagegen das musikalische Repertoire der Bergischen Salonlöwen, die am Sonntag, 22. März, wieder in Heiligenhaus spielen. Das Ensemble, das aus zwei Violinen, Cello, Flöte, Klarinette, Klavier und Kontrabass besteht, gibt wie gewohnt Wiener Kaffeehausmusik und Salonorchestermusik zum Besten. Das Konzert findet statt in der IKG-Aula und beginnt um 16 Uhr. Tickets im Vorverkauf: 12 Euro (8.40 Euro ermäßigt), Tageskasse: 16 Euro (11.40 Euro); darin enthalten ist jeweils ein Gutschein über 3,50 Euro für Kaffee und Kuchen.

Klangkunst aus Russland

Klangkunst aus Russland folgt am Mittwoch, 25. März, im Club mit der Formation „Exprompt“. Die vier Musiker wollen dabei mit ihren traditionellen Instrumenten wie Balalaika oder Bajan (Knopfakkordeon) ein Konzert bieten, das „weit über die große Tradition russischer Volksmusik hinausgeht“, wie es in der Vorankündigung heißt. Dabei komme Neo-Klassisches des russischen Komponisten Alfred Schnittke genauso zu Gehör wie Tangos von Astor Piazzolla, Swing von Django Reinhardt oder Stücke von Mozart sowie Filmmusiken (20 Uhr, VVK: 20 Euro, AK 25 Euro).

Zum Abschluss des Monats kommt noch die Wülfrather Band „Back and Fill“ am Freitag, 27. März, um 20 Uhr in den Club. Neben klassischen Rock- und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte werden auch aktuelle Hits etwa von den Imagine Dragons oder Ed Sheeran aufgegriffen (VVK: 6 Euro, AK: 9 Euro).