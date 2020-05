Heiligenhaus: Ein erfolgreiches Unternehmen – mit Sicherheit

Heiligenhaus. Der Sicherheitsdienst HK in Heiligenhaus kann sich über Mangel an Aufträgen nicht beklagen. Derzeit haben sich die Einsatzorte jedoch verändert.

Seit Dezember können Heiligenhauser (und natürlich alle anderen), die einen Sicherheitsdienst benötigen, auf ein Angebot vor Ort zurückgreifen: Der HK Sicherheitsdienst ist Ende vergangenen Jahres im Rathauscenter ansässig - die Leitung teilen sich drei junge Männer. Inhaber Halil Krasniqi (31), Betriebsleiter Baris Ülker (34) und Geschäftsführer Marco Demond (32) kennen sich schon seit etlichen Jahren von der gemeinsamen Arbeit in anderen Sicherheitsdiensten und verfügen daher über eine Menge Erfahrung.

Gestartet mit 70 Mitarbeitern

„Jetzt haben wir den Schritt gewagt uns selbstständig zu machen, weil wir glauben, dass wir das Potential dazu haben, einiges besser zu machen als andere Firmen“, erzählt Krasniqi. Objekt- und Werkschutz, Veranstaltungsschutz, Baustellenbewachung und Empfangsdienste sind nur einige Dienste, die die drei anbieten. Natürlich nicht alleine - gestartet sind sie mit 70 Mitarbeitern, die je nach Bedarf um weitere Kräfte ergänzt werden können. „Derzeit kommen durch die Corona-Krise viele Nachfragen von Kunden, die Kräfte suchen, die vor Supermärkten, Möbelhäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden den Einlass regeln sollen“, so Baris Ülker, der der einzige Heiligenhauser im Team ist. „Wir decken ganz NRW ab, viele Kunden kennen uns natürlich auch schon von unseren früheren Arbeitsstellen.“

Gute Stimmung im Team ist wichtig

Sicherheitsdienste werden unter anderem für Objektüberwachungen eingesetzt. Foto: HK Sicherheitsidenst

Was ihnen am wichtigsten ist? „Die Qualität der Arbeit muss stimmen, aber auch die gute Stimmung im Team“, sind sich Krasniqi, Ülker und Demond einig. Und Baris Ülker gerät sogar ein bisschen ins Schwärmen: „Wenn man am Schreibtisch einen Einsatz plant, Zeiten und Leute koordiniert und Mitarbeiter anruft, das ist eins. Aber wenn sich dann alle ins Mannschaftsstärke auf einem Parkplatz vorm Fußballstadion versammeln, sich auf den Einsatz freuen und man sieht, dass alles funktioniert - das macht mich glücklich.“ Und dann sei es ihm auch egal, ob es in Strömen regnet oder die Sonne scheint, so der Betriebsleiter.

Neue Mitarbeiter sind stets willkommen

Fußballstadien gehören derzeit aufgrund von Corona nun nicht unbedingt zu ihren Einsatzorten, an Aufträgen mangelt es trotzdem nicht. „Derzeit stehen wir in Verhandlungen mit dem Heljensbad, weil auch dort die Vorgaben zur Sicherheit umgesetzt werden müssen.“ Überhaupt würden sich die Firmengründer über viele Aufträge in Heiligenhaus freuen, denn hier ist schließlich der Firmensitz. „Und auch neue Mitarbeiter können sich gerne melden, sehr gerne auch Frauen. Momentan beschäftigen wir 13 Frauen, das sollen aber noch mehr werden.“

Ein Chef auf Augenhöhe

Altersmäßig sind der Mitarbeit kaum Grenzen gesetzt: „Unser ältester Mitarbeiter ist 54 Jahre alt, das Mindestalter beträgt 18 Jahre“, erklärt Marco Demond. Ein lupenreines Führungszeugnis ist selbstverständlich Voraussetzung. Schwarze Hose, weißes Hemd, dazu eine schwarze Jacke - der Dresscode ist gediegen und seriös. Chef Halil Krasniqi aber ist abseits von diesen notwendigen Regeln sehr darauf bedacht, allen Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen, selbstverständlich arbeitet auch das Führungstrio vor Ort mit. „Der Kontakt zu vielen Menschen und das Gefühl, für Sicherheit zu sorgen“ sind die Beweggründe, die die Drei antreiben. Und das, so steht es auf der Visitenkarte, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.