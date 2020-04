Heiligenhaus: Experten machen das Heljens-Bad saisonfit

Grünlich schimmert das Wasser. Trotzdem ist es klar, man kann bis auf den Grund sehen. Verrottete Blätter sind zu erkennen, in den Ecken hat sich Schmutz angesiedelt. Das Nichtschwimmerbecken lädt auch nicht gerade nicht zum bedenkenlosen Sprung ins erfrischende Nass ein. „Das werden wir den nächsten Tagen ändern“, versichert Thomas Mengeler. Der stellvertretende Leiter des Heljensbades geht ein paar Meter weiter zum Schwimmerbecken, das in strahlendem Blau glänzt. Allerdings ist hier kein Wasser drin, auch das soll sich bald ändern. Zurzeit wird das Heljensbad auf Vordermann gebracht, damit die Schwimmfans auch gleich loslegen können, wenn sie dann nach der Corona-Krise wieder dürfen.

Einige Fliesen sind beschädigt

Heiligenhaus Noch keine Entscheidung über Neubau Eine Entscheidung über den geplanten Neubau von Frei- und Hallenbad ist noch nicht gefallen. Der Arbeitskreis Heljensbad, dem Vertreter der Stadtwerke, der Stadtverwaltung, der Parteien und Wassersportvereine angehören, hat sich zwar mehrere Varianten vorstellen lassen. Zu einer abschließenden Bewertung ist das Gremium aber noch nicht gekommen.

Nach der Säuberung mit dem Hochdruckreiniger ist Nurgül Candas damit beschäftigt, die letzten Schmutzreste an den Fliesen zu entfernen. Geschützt durch eine dicke Arbeitsbrille und armlangen Handschuhen verteilt die Fachfrau für Bäderbetriebe mit einem Schwamm ein hochwirksames Reinigungsmittel, das auch den letzten Winterdreck entfernt. Allerdings haben die blauen Fliesen deutliche Farbunterschiede. „Wir haben in jeden Frühjahr erhebliche Schäden an den Fliesen zu verzeichnen“, so die Feststellung von Badleiter Holger Brembeck, der auf das Alter des Bades von 55 Jahren hinweist.

Bad-Mitarbeiter machen fast alles selbst

Alles muss ordentlich sein: Im leeren Sprungbecken erneuern die Fliesenleger Chold Bolnyi (links) und Thorsten Kessling die Randsteine. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Die Substanz ist nicht nicht die Beste, hinzu kommt die Topografie: Der Berg an der großen Liegewiese übt einen gewissen Druck auf das Schwimmerbecken aus, Kacheln platzen ab. Das einheitlich Blau der Fliesen verwandelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Flickenteppich. Die vielseitig ausgebildeten und handwerklich begabten Mitarbeiter des Heljensbades führen fast alle Arbeiten selbst durch. Für die Erneuerung der Überlaufrinne am Sprungbecken gibt es Unterstützung durch einen Heiligenhauser Fliesenfachbetrieb. In der vier Meter tiefen Sprunggrube steht ein Gerüst, auf dem Thorsten Kessling und Chold Bolnyi die speziell geformten Rinnsteine verfugen.

Gesundheitsamt kontrolliert regelmäßig

Das Wasser bleibt während das Wintermonate immer in den Becken, den sonst würde der Gegendruck fehlen und noch mehr Fliesen abplatzen. Daneben haben die Gas- und Wasserinstallateure der Stadtwerke weitere Arbeiten im Sanitärbereich und den Umkleiden vorgenommen, hinzu kommt die Wartung der Pumpen und Filter, die turnusmäßig erneuert werden. Trotz seinen Alters kann das Heljensbad die strengen Hygienevorschriften erfüllen. „Einmal im Monat werden wir vom Gesundheitsamt kontrolliert“, so Holger Brembeck. Er und sein Team haben die vor über einem Monat verfügte Zwangsschließung wegen der Coronapandemie genutzt, um die Grundreinigung des Hallenbades vorzuziehen, die sonst immer im Sommer erfolgt. In der 1974 fertiggestellten Schwimmhalle laufen die Pumpen auf Sparflamme weiter, die Warmwasserleitungen werden regelmäßig gespült, damit sich keine Krankheitskeime ansiedeln können.

Unklar ist, wann das Bad öffnet

Thomas Mengeler, der stellvertretende Leiter des Heljensbades in Heiligenhaus, hofft, dass die Zwangspause bald vorbei ist und man bei gutem Wetter in die Saison starten kann. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

„Wann wir das Freibad aufmachen, weiß ich nicht, das ist Glaskugelleserei“, findet Holger Brembeck: „Meine persönliche Meinung ist, dass wir nicht im Mai öffnen, gerade weil bei schönem Wetter schnell ein paar tausend Menschen zusammen kommen.“ Thomas Mengeler könnte sich vorstellen, die bekannten Abstandsregeln umzusetzen: „Da machen wir entsprechende Striche an den Kassen, die wir dann mit Schutzscheiben umgeben. Das Freibad lassen wir im Stand-by-Betrieb laufen, das könnten wir innerhalb von zwei Wochen hochfahren, indem wir die Becken aufheizen.“

