Heiligenhaus: Fünfjährige malt und bastelt für Senioren

Damit auch die Bewohner des Altenheims Diakoniezentrum ein buchstäblich farbenfrohes Osterfest feiern können, hat sich die fünfjährige Sophia Kretzschmar etwa Tolles einfallen lassen: Sie hat mal gleich für alle Seniorinnen und Senioren dort ein schönes Bild gemalt oder etwas Schmuckes gebastelt.

Geschenke gegen die Einsamkeit der Senioren

Bei der Übergabe der Bilder und Bastelgeschenke bekam Sophia dann auch selbst ein paar Präsente. Foto: Kristian Kretzschmar

Doch wie kommt eine Fünfjährige auf so eine schöne Idee? Dazu ihre Mutter Sabrina Kretzschmar: „Wir hatten uns darüber unterhalten, dass ältere Menschen in einem Seniorenheim in der Corona-Krise einsam sind, weil sie keinen Besuch bekommen können.“

Da hatte ihre Tochter den Einfall, ihnen etwas Schönes zu schenken. Was, war auch rasch klar, wie Sophia sagt: „Ich male und bastele nämlich sehr gerne.“ Die Beschenkten waren auch schnell ausgemacht: Da die Pflegedienstleiterin vom Diakoniezentrum, Yvonne Stepien, eine Cousine von Sophias Vater ist, fiel die Wahl natürlich auf das Seniorenheim. Und als die Familie dann erfuhr, dass 80 Menschen dort zuhause sind, legte Sophia noch eine Schippe drauf.

Kunstwerke wurden nun übergeben

Nun wurden die prachtvollen Kunstwerke am Mittwoch (8. April) übergeben und sorgten für viel Freude. Dabei kamen die Bewohner extra in den Hof oder an die Fester, um sich mit Applaus zu bedanken. Nachdem die Ostergeschenke überreicht worden waren, sagte auch Einrichtungsleiterin Jolanta Borysewicz noch eine großes Dankeschön an Sophia. Und das Kollegium der Diakonie hatte dann auch ein paar kleine Präsente für das Bastel-Team organisiert.