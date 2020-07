Heiligenhaus: Golfclub bietet Familien-Schnupperkurse an

Heiligenhaus/Hösel. Viele Heiligenhauser bleiben in diesem Sommer zuhause. Das weiß auch der Golfclub Hösel und bietet Schnupperkurse für die ganze Familie an.

Der Golfclub Heiligenhaus/Hösel bietet in diesem Sommer Schnupper- und Einsteigerkurse für die ganze Familie an. „Gerade in diesen Ferien bleiben viele Familien zuhause und entdecken Freizeitangebote in ihrer Region. Perfekt, um einen sportlichen Ausflug auf den Golfplatz zu machen“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Golf eigne sich für jede Altersgruppe, biete sowohl körperliche als auch mentale Herausforderungen, sei gesund und spannend. Die Familienschnupperkurse dauern eineinhalb Stunden und kosten 49 Euro, die nächsten Termine finden am 17. und 31. Juli und am 14. August, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr, am 24. Juli und am 7. August von 9 bis 10.30 Uhr und am 16. Juli, am 9. und am 23. August von 14 bis 15.30 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es auf www.golfclubhoesel.de. Anmeldungen zu den Kursen sind unter 02056/93370 oder per E-Mail service@golfclubhoesel.de möglich.