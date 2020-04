Heiligenhaus: Gutscheinportal soll Betrieben helfen

Trotz der Lockerungen in der Corona-Krise haben viele Händler, Handwerker, Friseure oder Dienstleister wirtschaftlich mit massiven Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Auch Gastronomen, die nach wie vor keine Gäste in ihrem Lokal bewirten dürfen, leiden schwer. Um nun Liquiditätsengpässe für die Betroffenen zumindest etwas zu lindern, hat die Kreissparkasse Düsseldorf eine Online-Gutscheinplattform eingerichtet. Diese soll auch Heiligenahauser Betrieben zugute kommen.

Auf dem Portal „Gemeinsam da durch‘ können Kunden dabei beispielsweise ein Geschäft, einen Betrieb oder ein Gastronomieunternehmen mit dem Kauf eines Gutscheins direkt unterstützen – eingelöst wird dieser dann zu einem späteren Zeitpunkt. „Die Händler, Handwerker, Dienstleister oder Gastronomen bekommen das Geld aber sofort und eins zu eins“, schildert Lutz Strenger, Sprecher der Kreissparkasse Düsseldorf, zu der auch die Heiligenhauser Sparkassenfilialen gehören.

Bundesweite Initiative

Auch die Gastronomie in Heiligenhaus soll von der Gutscheinplattform der Sparkasse profitieren. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Bei der Aktion handele es sich um eine bundesweite Initiative aller Sparkassengruppen. „Als systemrelevanter Versorger stehen wir auch für die Daseinsfürsorge der Menschen und der Wirtschaft und bekommen die Corona-Probleme direkt gespiegelt“, erläutert Strenger weiter. Daher habe sich eine Sparkassen-Arbeitsgruppe zusammengesetzt, „um zu sehen, wie wir nun den Leuten unter die Arme greifen können“.

Dabei sei die Gutscheinplattform herausgekommen. „Wir bringen so den lokalen Handel mit hilfsbereiten Menschen in der Region zusammen und stärken das Angebot in unseren Städten“, sagt Stefan Berresheim, Leiter der Firmenkundenbetreuung der Kreissparkasse. Ein solches Portal lebe aber nur dann, wenn auch genügend Anbieter mitmachen würden. „Die Teilnahme an der Gutscheinplattform geht schnell und ist kostenfrei“, registrieren könnten sich die Betriebe und Unternehmen auf https://helfen.gemeinsamdadurch.de.

Bislang noch keine Heiligenhauser Betriebe angemeldet

Zu erwerben sind Gutscheine im Wert von zehn, 25, 50 oder 100 Euro. „Es fällt lediglich für die Käufer eine geringe Gebühr für den Plattformbetreiber an“, berichtet Kreissparkassen-Sprecher Lutz Strenger. Bislang seien noch keine Heiligenhauser Betriebe auf der Plattform angemeldet. „Ich hoffe aber, dass sich das schnell ändert und die Bürger ordentlich Gutscheine für die Unternehmen, Dienstleister und Gastronomen vor Ort kaufen.“

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, wurde auch ein Plakat entworfen. „Zudem bewerben wir die Gutscheinplattform stark auf unserem Instagram-Kanal“, so Strenger weiter. Daneben seien Informationen dazu auch auf den SB-Geräten in den Sparkassen-Filialen aufgespielt.

Weitere Hilfsangebote sollen folgen

Heiligenhaus Maske ist ab heute Pflicht In den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Düsseldorf, und somit auch in Heiligenhaus, ist das Tragen einer Schutzmaske ab Montag, 28. April, Pflicht. Auch sonst gelten Schutzmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem Plexiglasscheiben auf den Tischen, Einweghandschuhe für Mitarbeitende, regelmäßige Desinfektion der Geldautomaten sowie eine Zutrittsbegrenzung durch Sicherheitspersonal: Wer die Filiale betritt, wird gebeten, die Hände zu desinfizieren.

Dem Gutscheinportal sollen übrigens noch weitere Corona-Hilfsangebote der Kreissparkasse folgen. „Derzeit ist etwa eine Initiative konkret in Planung, wie auch Vereinen durch Spenden geholfen werden kann“, berichtet Strenger. Dazu solle es bald nähere Informationen geben.

Und noch etwas: Für Einzelhändler, die nun in Corona-Zeiten ihre Produkte über Facebook oder Instagram anböten, habe die Sparkasse eine Alternative entwickelt, mit der der Einstieg in den E-Commerce erleichtert werde. Dies beinhalte alle gängigen, bargeldlosen Bezahlsysteme, das Paket kostet laut Kreissparkasse Düsseldorf 29,90 Euro monatlich zuzüglich der jeweiligen Transaktionen aus den Bezahlverfahren. Nähere Informationen: www.kskd.de/one-stop.