Heiligenhaus: Heljensbad öffnet ab Montag wieder

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Am kommenden Montag (8. Juni) öffnet das Heljensbad wieder seine Pforten für Badegäste. Wegen der Corona-Pandemie gelten allerdings einige Einschränkungen und Auflagen.

Maximal 400 Besucher pro Badeschicht

Und diese werden auch spürbar sein, wie Badleiter Holger Brembeck sagt: „Es wird eine ganz andere Freibad-Saison als sonst üblich.“ Das fängt schon bei den Öffnungszeiten und beim Besucheraufkommen an. So ist der Tag in zwei Schichten aufgeteilt: zunächst von 10 bis 14 Uhr und dann wieder von 15 bis 19 Uhr. Die Stunde dazwischen wird intensiv zur Desinfektion und Reinigung genutzt, dafür müssen alle Gäste das Bad verlassen. Das dürfte auch relativ zügig vonstatten gehen, schließlich werden wegen der Hygiene- und Abstandsregeln maximal 400 Besucher pro Schicht in das Heljensbad (Selbecker Straße 12) hineingelassen.

Saunameister Oliver Fischer zeigt, worauf die Besucher ab Montag zu achten haben. Der Saunabereich bleibt vorerst geschlossen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

An schönen Tagen früher bis 7000 Besucher

„In früheren Jahren hatten wir an schönen Tagen auch schon mal 6500 bis 7000 Gäste“, verdeutlicht Brembeck; es zeigt, wie einschneidend die neuen Auflagen sind.

Tickets müssen vorbestellt werden

Und: Einfach spontan bei gutem Wetter zu dem Bad zu fahren und sich dort ein Ticket besorgen – das fällt ins Wasser. Denn aufgrund der Vorgaben zur Kontaktnachverfolgung müssen Eintrittskarten zuvor online auf www.neanderticket.de bestellt werden. Die Besucher müssen sich ausnahmslos registrieren lassen, auch Kinder. Eine Buchung kann für bis zu sechs Personen gleichzeitig gemacht werden - und ohne eine solche Vormerkung kommt niemand in den Genuss des Badespaßes: Sobald sämtliche 400 Tickets verkauft sind, ist „Schicht“ für die Schicht.

Eintrittspreise leicht gesenkt

Die bestellten Karten werden im Kassenbereich abgeholt – dort gilt wie in allen geschlossenen Räumen Maskenpflicht. Beim Verlassen des Bades muss das Ticket wieder zur Registrierung vorgezeigt werden. Die Eintrittspreise wurden übrigens leicht gesenkt: „Erwachsene zahlen vier Euro, der ermäßigte Eintritt beträgt zwei Euro, Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos herein“, schildert Brembeck.

Badleiter Holger Brembeck appelliert auch an die Eigenverantwortung der Gäste. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Wann die Besucher während ihres Öffnungszeitfensters kommen, ist ihnen überlassen. Sie können bei ausreichenden Kapazitäten auch beide Schichten pro Tag buchen. Sich schon heute für den Rest der Badesaison Tickets zu reservieren, funktioniert aber nicht, wie Bürgermeister Michael Beck erläutert: „Besucher können frühestens drei Tage im Voraus Karten buchen.“

Damit solle sichergestellt werden, dass möglichst viele Menschen Badefreuden genießen können. Und: Wer nicht die Möglichkeit hat, Karten über das Internet zu bestellen, kann dies auch persönlich in dem Stadtwerke-Pavillon vor dem Rathaus (Hauptstraße 159) tun.

Abstandsregeln auch im Wasser

In dem Bad selbst gelten alle üblichen Abstandsregeln – auch im Wasser. Darüber wachen die zwölf Mitarbeiter des Heljensbades (dazu kommen noch fünf Aushilfen), zudem gibt es einen externen Security-Dienst. Das Schwimmerbecken selbst ist Schwimmern vorbehalten, das Becken mit der Rutsche sowie das Planschbecken sind für Familien vorgesehen.

Änderungen gibt es auch bei in den Hygienebereichen: „Die Toiletten, Umkleiden und Duschen dürfen maximal von zwei Personen gleichzeitig betreten werden“, so Badleiter Brembeck. Die verschließbaren Schränke stünden nicht zur Verfügung – auch könnten die Gäste keine Bänke oder Liegen nutzen, sondern dürften nur auf der Liegewiese Platz nehmen. Und Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann ergänzt: „Wir konzentrieren uns nur auf das Freibad. Die Sauna beispielsweise bleibt dagegen geschlossen.“

Eigenverantwortung der Badegäste wichtig

Abends soll das Bad auch Vereinen zur Verfügung stehen. Damit alles trotz der Einschränkungen reibungslos funktioniert, appelliert Brembeck an die Besucher: „Ein Freibad unter Pandemiebedingungen zu betreiben, setzt eine große Eigenverantwortung der Gäste voraus.“ Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse das Bad verlassen, fügt Bürgermeister Beck hinzu. Er hofft aber, dass es dazu nicht kommt: „Es sind besondere Zeiten. Wir versuchen aber die Voraussetzungen für ein schönes Badevergnügen zu schaffen.“