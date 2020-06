Heiligenhaus: Hubschrauber-Fahndung nach Containerbrand

Symbolbild. Ein Containerbrand hat am späten Mittwochabend in Heiligenhaus einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Heiligenhaus. Nach einer Brandstiftung in Heiligenhaus hat die Polizei am Mittwochabend eine Großfahndung gestartet. Mehrere Containerbrände seit Mitte Mai.

Mit mehreren Polizeifahrzeugen und einem Hubschrauber hat die Polizei am späten Mittwochabend nach einem oder mehreren Brandstiftern in Heiligenhaus gefahndet. Gegen 22 Uhr war ein brennender Müllcontainer an der Straße An der Butterwelle gemeldet worden.

"Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen", hieß es in der Leitstelle der Kreispolizei Mettmann auf Nachfrage gegen 22.45 Uhr. Knapp eine Dreiviertelstunde nach dem Containerbrand gab es noch keine Hinweise auf den oder die Täter, hieß es in der Leitstelle.

Mehrere brennende Papiercontainer in den vergangenen Wochen in Heiligenhaus

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Containerbrände in Heiligenhaus. Zuletzt berichtete die Polizei von zwei brennenden Papiercontainern am Abend des 18. Mai an der Bergischen Straße und an der Grubenstraße im Bereichen Heiligenhaus-Mitte. Eine Zeugin hatte der Polizei in diesem Zusammenhang mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren gemeldet. Inwieweit Sie mit den Bränden zusammenhängen, wird noch ermittelt, hieß es bei der Polizei.

Einen Tag zuvor, am 17. Mai, wurde ebenfalls ein brennender Papiercontainer an der Bergischen Straße gemeldet. In der Woche davor gab es drei weitere Fälle in Heiligenhaus. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. (dae)