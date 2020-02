Heiligenhaus: Karnevalszug trotz Windes wohl nicht in Gefahr

Trotz der angekündigten starken Windböen steht dem Heiligenhauser Karnevalsumzug am Samstag (22. Februar) wohl nichts im Weg.

So sagte Andreas Koch-Maciejeski, Abteilungsleiter des Ordnungsamtes, am Freitag auf Anfrage: „Nach jetzigem Ermessen steht nicht zu befürchten, dass der Zug wegen des Wetters abgesagt werden muss.“ Gegebenenfalls werde er sich bei stärkerem Wind am Morgen mit den Verantwortlichen zusammensetzen. „Dann müssten wir sehen, wie die Wagen vielleicht weiter gesichert werden könnten.“

Wagen werden zusätzlich gesichert

Genau so betrachtet Daniel Tüch, 1. Vorsitzender der Heljens-Jecken, die Lage. „Es ist Windstärke sechs angesagt. Wir schauen, dass wir die Wagen noch mit Spanngurten zusätzlich sichern, dann sollte es keine Probleme geben.“ Somit könnte der Zug dann, wie vorgesehen, um 14.11 Uhr an der Hauptstraße/Ecke Bayernstraße starten. Rund 90 Minuten später endet er dann am Kirchplatz. 31 Gruppen – darunter Mottowagen, Spielmannszüge und Fußgruppen – machen mit. Es gibt vier Versorgungsstationen für alle Hungrigen und Durstigen, und zwar an der Aulen Schmet, am Rathausplatz, am Mansfieldplatz vor der Sparkasse sowie auf dem Kirchplatz. Dort kann überall noch bis 18 Uhr weitergefeiert werden, auch in den Kneipen wird für Karnevalsstimmung gesorgt sein. Und: Ab 10 Uhr gilt für die Hauptstraße Parkverbot. Danach wird abgeschleppt.