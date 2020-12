Heiligenhaus: Katholische Präsenzgottesdienste sind ausgebucht

Heiligenhaus Die evangelische Kirchengemeinde Heiligenhaus hat Ihre Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Die katholische Pfarrgemeinde hält daran fest.

Heiligenhaus.Die katholische Pfarrgemeinde St. Suitbertus in Heiligenhaus hält in Absprache mit dem lokalen Ordnungsamt an den geplanten Präsenz-Weihnachtsgottesdiensten fest. Die Anmeldung für alle Weihnachtsgottesdienste ist abgeschlossen und alle Gottesdienste sind bereits ausgebucht.

Gottesdienstaufnahme auf der Gemeinde-Homepage

Für die, die an einer Präsenzgottesdienst verzichten (müssen), wird ab dem 1. Weihnachtstag auf der Homepage der Pfarrei (www.suitbertusheiligenhaus.de) eine Gottesdienstaufnahme zu sehen sein.

Dank an alle Helfer

Die Festgottesdienste werden nicht länger als 45 Minuten dauern. Die Gemeinde bedankt sich bei allen Helfern, die die Ordnungsdienste in den Gottesdiensten an den Festtagen übernommen haben.