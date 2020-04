Heiligenhaus: Kinder schreiben und basteln für Senioren

„Wir denken an dich“ ist das Motto der Schreib- und Bastel-Aktion, die Anna Printz vor zwei Wochen spontan ins Leben rief. Ziel ist es, Senioren in Alten- und Pflegeheimen und all jenen, die gerade jetzt besonders einsam sind, durch Briefe und Basteleien eine Freude zu machen. Die ersten Empfänger der kleinen Kunstwerke werden die Bewohner des Caritas-Seniorenzentrums St. Josef sein.

Idee ist erst zwei Wochen alt

Wenn noch rechtzeitig vor Ostern viele Arbeiten eintreffen, wäre das natürlich besonders toll. Foto: Anna Printz

Wie die Idee zu „Wir denken an Dich“ geboren wurde, weiß Anna Printz noch ganz genau. Vor ungefähr zwei Wochen telefonierte die Förderschullehrerin mit einer Freundin, die Psychologin ist. „Die machte sich ganz viel Gedanken um die Vereinsamung, unter der auch und gerade ältere Menschen durch das Kontaktverbot leiden“, erzählt Printz. „Aber sich nur Sorgen zu machen reicht ja nicht, und so kam uns die Idee, für diese Menschen zu basteln, um ihnen zu zeigen, dass jemand an sie denkt. Basteleien sprechen auf einer emotionalen Ebene an und erreichen auch die, die vielleicht nicht mehr so fit sind.“

Briefe und Schmetterlinge schicken

Dann ging es ganz schnell: Da Printz’ Mann Informatiker ist, baute er eine Internetseite auf, die eine Freundin – von Beruf Mediengestalterin – entsprechend gestaltete. Und Anna Printz machte sich an die Erstellung von Bastelvorlagen. „Die sollten einfach sein, so dass auch schon Kita-Kinder mit ein bisschen Hilfe von Mama schnell einen Hasen, ein Ei oder eine Blume basteln können“, so die Initiatorin, von deren fünf Kindern „vier im bastelfähigen Alter sind“ und sich auch gerne beteiligen.

Aufruf über Klassengruppen verteilt

Zudem holte sie die St.-Suitbertus-Schule mit ins Boot, die zwei ihrer Kinder besuchen, dort wurde der Aufruf zum Mitbasteln über die Klassengruppen verteilt. „Die fertigen Werke können alle in unseren Briefkasten werfen oder per Post an uns schicken. Am Donnerstag bringe ich sie dann im Seniorenzentrum vorbei.“ Der dortige Soziale Dienst freut sich sehr auf die kleinen Oster-Überraschungen für die Bewohner. Und wenn auch nach dem kommenden Donnerstag noch Schmetterlinge oder Briefe eintrudeln, ist das genauso gut, denn „dann gibt es andere Seniorenheime oder ältere Menschen, die sich über eine Nachricht freuen.“ Und am allerschönsten wäre es, so Anna Printz, „wenn sich möglichst viele Menschen, auch in anderen Städten, inspirieren lassen, ähnliches zu tun.“

Die Bastelvorlagen gibt es auf www.wir-denken-an-dich.org. Die Kunstwerke an Familie Printz, Helgolandring 1 in Heiligenhaus schicken oder dort in den Briefkasten werfen.