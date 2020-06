Heiligenhaus: Mobiler Service umgarnt die Kunden

Die neue Hose ist zu lang, der Reißverschluss kaputt, die Lieblingsbluse hat ein Loch. All diese alltäglichen kleinen Ärgernisse erfordern entwedernähen redenwenungen

ein gewisses Talent zum Nähen, Kürzen und Stopfen – oder aber jemanden, der genau diese Aufgaben kompetent übernehmen kann. Und da sind Heiligenhauser ab sofort goldrichtig bei Gabriele Trautmann, die im Januar ihr Änderungsatelier von Velbert nach Heiligenhaus verlegt hat.

Maß nehmen zu Hause beim Kunden

Auch wenns mal schnell gehen muss – Gabriele Trautmann hilft gerne. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mit einem ganz besonderen Extra: „Ich habe ein mobiles Änderungsatelier“, erklärt Trautmann, „ich fahre zu meinen Kundinnen, bespreche alles, nehme, wenn nötig Maß und bringe die fertigen Arbeiten dann auch wieder zu ihnen zurück.“ Die Arbeiten an sich nimmt sie dann in ihrem heimischen Atelier vor, in dem eine silberne Winkekatze vereinzelte Besucher begrüßt - hier hängen unzählige bunte Garnrollen an der Wand, drei Nähmaschinen, eine Bügelstation und ein großer Zuschneidetisch vervollständigen das Equipment. Für die Fahrten zu den Kunden hat Gabriele Trautmann außerdem noch einen mobilen Koffer mit den notwendigen Utensilien. „Einmal habe ich den bei der vorherigen Kundin stehenlassen und die, bei der ich danach war, hatte keine einzige Stecknadel oder Sicherheitsnadel im Haus“, schmunzelt Trautmann bei der Erinnerung. „Wir haben dann aber trotzdem eine Lösung gefunden und mit einem Lineal gearbeitet.“

An das erste Stück, das sie für sich selbst genäht hat, erinnert sich die fingerfertige Geschäftsfrau noch ganz genau: „Das war ein Petticoat, da war ich noch ein Kind“, erzählt sie und lächelt. „Klingt erstmal kompliziert, ist aber im Endeffekt nur jede Menge Tüll mit einem Gummiband“.

40 Jahre als Sekretärin tätig

Geerbt hat Gabriele Trautmann das Nähtalent wohl von ihrer Großmutter, die Näherin war. Sie selbst wählte aber zunächst einen ganz anderen Berufsweg und wurde Sekretärin. 40 Jahre arbeitete Trautmann in diesem Beruf, nähte nebenher Karnevalskostüme - „mein Mann ist mal als Biene gegangen“, Gardinen und säumte Hosen.

Mit 57 Jahren Neustart

Im Januar ist Gabriele Trautmann mit ihrem Atelier nach Heiligenhaus gezogen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mit 57 Jahren schließlich musste sie sich noch einmal umorientieren und entschied sich, das „Hobby“ endlich zum Beruf zu machen.„Ich habe dann eine Anzeige „Änderungsatelier abzugeben“ gelesen und daraufhin in Velbert-Tönisheide den Laden übernommen. Erfolgreich zwar, aber auf Dauer wollte Trautmann dann doch lieber in Heiligenhaus und den eigenen Räumen arbeiten. „Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, den Service hier anzubieten.“

Spontane Wünsche werden gerne erfüllt

Auch spontanen Wünschen und dringenden Anliegen kommt die begeisterte Näherin gerne nach.„Eine Kundin hat ihr Hochzeitskleid erst am Tag vorher aus Italien geliefert bekommen, mit wochenlanger Verspätung. Und dann war es noch zu lang“. Es folgten ein paar hektische Stunden, viele Mails und Bilder - aber pünktlich zum großen Tag war alles fertig. „Jede Arbeit ist eine neue tolle Herausforderung“, freut sich Trautmann - und hofft auf viele Gelegenheiten, durch die Stadt zu düsen.