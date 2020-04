Heiligenhaus: Pillen, Pulver und Salben im Museum Abtsküche

Unter der Decke hängt ein drei Meter langes Krokodil, in den Vitrinen stehen und liegen Mörser, Waagen, ein großes Aloe Vera-Blatt und viele getrocknete Heilkräuter. Keine Frage – im Museum Abtsküche hat die nächste Ausstellung Einzug gehalten, „Pillen, Pulver, Salben und Tinkturen...aus der Apotheke“ lösen die Schlümpfe ab.

Von der Antike bis heute

Von der Antike bis zur heutigen Zeit hat Museumskustos Reinhard Schneider Naturheilmittel, Medikamente und das Leben rund um die Apotheke in Augenschein genommen, die Idee dazu stammt von einer ehemaligen Heiligenhauser Apothekerin. „Von ihr habe ich auch viele Ausstellungsstücke bekommen, zum Beispiel ein altes Rezept von 1869, eine englische homöopathische Reiseapotheke, die auch schon recht alt ist, viele Flaschen und anderes Zubehör“, erzählt Schneider, der derzeit die letzten Exponate in die Vitrinen stellt.

Die neue Ausstellung ist fast fertig. Sie kann wegen der Coronapandemie allerdings vorerst nur virtuell besichtigt werden. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ein Schildkrötenpanzer fehlt noch

Ein Schildkrötenpanzer fehlt noch, der dem Krokodil Gesellschaft leisten wird – solche exotischen Ausstellungsstücke waren früher in Apotheken nicht unüblich, denn Exotisches galt als Heilmittel, außerdem zeigten Apotheker so ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der Gelehrten. „Für die Antike gibt es in der Ausstellung zum Beispiel kleine Statuen von Asklepios und seiner Tochter Hygieia zu sehen“, erzählt Schneider, „außerdem natürlich auch Hippokrates.“ Letzterer stammt aus einer Arztpraxis in Hattingen, Hygieia dagegen aus einem Heiligenhauser Restaurant, von wo der Kustos sie kurzerhand in die Abtsküche entführte. „Viele Exponate sind geliehen, einige hatte ich schon im Museum, andere haben Jürgen Karrenberg und Merle Lotz von Flohmärkten mitgebracht“.

Uralte Heilkräuter

Die Eröffnung der Ausstellung wäre am 29. April gewesen, das kommt nun nicht infrage - wohl wird es aber die Möglichkeit geben, einen virtuellen Rundgang zu machen. Die Kamera wird dann bestimmt auch die zum Teil vor 130 Jahren für ein Herbarium getrockneten Heilkräuter zeigen, deren Reinhard Schneider sich erinnerte und die bereits bei Hildegard von Bingen samt Wirkung erwähnt sind. „Die ganze Welt ein Apotheken“ sagte bereits Paracelsus - im Museum Abtsküche findet sich ein kleiner, gut sortierter Einblick dort hinein. Mehr aus Heiligenhaus lesen Sie hier.