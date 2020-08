Heiligenhaus: Polizei hat einen neuen Wachleiter

Heiligenhaus. Bürgermeister Michael Beck hat den neuen Wachleiter der Polizei Heiligenhaus empfangen. Ralf Michaelis folgt auf Patricia Aillaud.

Anfang des Jahres hat die ehemalige Wachleiterin Patricia Aillaud nach nur einem halben Jahr in Heiligenhaus nach Monheim gewechselt, nun steht ihr Nachfolger fest: Der 46-jährige Polizeihauptkommissar Ralf Michaelis ist seit dem 1. Juli im Amt und wurde jetzt erstmalig offiziell von der Stadtspitze, Bürgermeister Michael Beck, empfangen.

Ralf Michaelis wohnt in Essen und war zuletzt als Dienstgruppenleiter im Wachbereich Ratingen tätig. Zudem hat er seit 1997 viel Diensterfahrung in den Städten Mettmann, Wülfrath und Haan sowie der Polizeileitstelle gesammelt.

Gute Sicherheitslage in Heiligenhaus

Im Gespräch mit Bürgermeister Michael Beck wurden auch aktuelle Themen der Stadt Heiligenhaus erörtert. Dabei war die Modernisierung der Polizeiwache Heiligenhaus an der Hauptstraße 294 ein wichtiges Thema. Das Gebäude wird derzeit von der Stadt Heiligenhaus saniert, nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten zum Jahreswechsel abgeschlossen werden. Im Hinblick auf die Sicherheitslage der steht sie Stadt gut da, die Einbruchszahlen sind niedrig, auch die in Relation geringen Fallzahlen im Bereich der Straßenkriminalität in Heiligenhaus konnten positiv hervorgehoben werden. Dies sei, so stellte es sich im Gespräch heraus, nicht zuletzt auf die funktionierende Ordnungspartnerschaft der Stadt Heiligenhaus mit der Polizei zurückzuführen.

Panoramaweg wird verstärkt kontrolliert

Derzeit liegt einer der lokalen polizeilichen Schwerpunkte auf dem Panoramaradweg, dort sollen mit verstärkter Überwachung und Kontrollen die Unfallzahl mit Radfahrern, die Konflikte unter den unterschiedlichen Nutzergruppen und die Anzahl an Verschmutzungen verringert werden.