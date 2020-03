Heiligenhaus: Richter entscheiden, ob Prozesse stattfinden

Heiligenhaus. Ein Heiligenhauser wehrt sich gegen seine Verurteilung durch das Velberter Amtsgericht. Ob sein Berufungstermin am Freitag stattfindet ist unklar.

Vor Gericht geht es in einem Urteil um Freiheit und Vermögen - in einem anderen um geringere Entscheidungen. Welches Verfahren aufgeschoben werden kann, um die Corona-Virus-Ansteckungen zu verlangen - das müssen nun die Richterinnen und Richter des Wuppertaler Landgerichtes prüfen. Derzeit noch für den Freitagvormittag, 20. März, angekündigt ist eine Berufungsverhandlung um Diebstahl: Ein Angeklagter aus Heiligenhaus wehrt sich gegen ein Urteil des Velberter Amtsgerichts. Das Landgericht Wuppertal hat dazu vorerst nicht einmal Zeugen geladen, weil es voraussichtlich nur um einen Teil des Geschehens gehen wird.

Strafverfahren müssen durchgeführt werden

Vor dem Wuppertaler Landgericht mussten sich im November zwei Männer wegen illegalem Autorennens verantworten. Nunn gehen sie zu Fuß. Foto: Jan-Philipp Strobel / dpa

Die Gerichte des Landgerichtsbezirks werden sich voraussichtlich in der Corona-Krise einheitlich verhalten. Im Hinblick auf Heiligenhaus betrifft das Prozesse vor den Amtsgerichten Velbert, Mettmann und Wuppertal. Strafverfahren müssen durchgeführt werden, die Justiz darf sich das laut Gesetz nicht aussuchen. Sitzt ein Verdächtiger in Haft, muss es unverzüglich weiter gehen. Anders sieht es aus, wenn es um Bußgelder geht - etwa wegen geringer Tempoüberschreitung im Straßenverkehr. In solchen Verfahren kann der Staat sich überlegen, ob eine Verfolgung vielleicht doch zu aufwändig wäre.

Im Fall des Diebstahls-Prozesses muss das Landgericht tagen, falls der Angeklagte nicht doch noch das Urteil des Amtsgerichts annimmt. Das Datum solch eines Termins lässt sich aber womöglich noch beeinflussen. Darüber entscheidet die zuständige Richterin.

Gerichtsverfahren mit Bezug zu Heiligenhaus betreffen regelmäßig das Arbeitsrecht oder Streitigkeiten zwischen Unternehmen. Die Zahl der Strafverfahren ist vergleichsweise gering. Im November 2019 musste sich ein 23 Jahre alter Angeklagter aus Heiligenhaus verantworten, weil er im Bekanntenkreis als Geldbote einem Erpresser geholfen haben sollte. Damit war er Beteiligter eines großen Strafverfahrens geworden. Das Urteil für ihn lautete auf Geldstrafe.

Illegales Autorennen in Heiligenhaus

Heiligenhaus Diese Gerichte sind für Heiligenhauser zuständig Bei Zivil-und Strafverfahren ist für Erwachsene aus Heiligenhaus das Amtsgericht Velbert zuständig, sofern Streitigkeiten nicht die 5000 Euro-Grenze überschreiten oder die zu erwartende Freiheitsstrafe unter vier Jahren liegt. In solchen Fällen liegt die Gerichtsbarkeit beim Landgericht Wuppertal. Für Heiligenhauser Heranwachsende unter 18 Jahren ist das Amtsgericht Mettmann zuständig. Wird das Urteil eines der beiden Amtsgerichte mit dem Rechtsmittel der Berufung angefochten, muss diese beim Landgericht eingelegt werden.

Für zwei 25 Jahre alte Heiligenhauser ging es – ebenfalls im November vergangenen Jahres – um Strafe wegen eines verbotenen Autorennens, das Gericht verurteilte die jungen Männer zu Geldstrafen und vorübergehendem Führerscheinentzug.

Angestellte prellt Chef um über 600.000 Euro

Eine 68 Jahre alte Ex-Buchhalterin aus der Innenstadt soll ihren früheren Arbeitgeber um mehr als 620.000 Euro geprellt haben, indem sie Überweisungen falsch lenkte. Für die Frau ergaben sich jahrelang Einkünfte von mehr als 10.000 Euro pro Monat und eine Wohnung, von deren geschmackvollen Einrichtung sich der Gerichtspsychiater beeindruckt zeigte. Die vorsitzende Richterin teilte ihr das Strafmaß mit: Zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis ohne Bewährung. Dieses Urteil allerdings ist noch nicht rechtskräftig.