Heiligenhaus: Schlag gegen illegalen Zigarettenhandel

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf die Spur eine mutmaßlichen Zigarettenhehlers aus Heiligenhaus gebracht.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Donnerstag, 16. Juli, einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler aus Heiligenhaus festnehmen konnte. Der Zeuge hatte gegen 1.45 Uhr in Wülfrath drei Männer beobachtet, die in auffälliger Weise Pakete in einen silbernen Mercedes Kombi geladen hatten. Weil der Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt hatte und angeben konnte, dass das Fahrzeug anschließend in Richtung Ratingen gestartet sei, konnte eine Polizeistreife den Mercedes nur wenige Zeit später auf der dortigen Homberger Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten vier Pakete mit insgesamt 2000 Schachten unversteuerter Zigaretten sicher. Der Fahrer, ein 59-jähriger Heiligenhauser, befand sich alleine in dem Fahrzeug und wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag durch Zoll und Polizei, bei der keine weiteren unversteuerten Zigaretten aufgefunden wurde, wurde der Mann aus der Haft entlassen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.