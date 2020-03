Heiligenhaus: Selbst gemachtes Osternest für den guten Zweck

Ein leckerer Hefekranz, ein paar Schokoladeneier, eine freundliche, handgeschriebene Grußbotschaft – über eine solch nette Überraschung freut sich zu Ostern bestimmt jeder. Und wer bei der Überbringung des Osternest-Geschenks auch noch etwas Gutes tun möchte, darf die Hilfe des Rotaract-Clubs Velbert in Anspruch nehmen.

Normales Nest kostet 15 Euro

Denn die Mitglieder beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder an der Osternest-Aktion, in deren Rahmen sie die vorab auf www.osternester.de bestellten Nester am Ostersamstag ausliefern – auf Wunsch auch im Hasenkostüm und selbstverständlich auch in Heiligenhaus.„Man kann die Nester für Freunde oder Verwandte bestellen“, erklärt Rotaract-Mitglied Felix Alshut, „die Adresse angeben – und wir bringen das Geschenk dann vorbei. Bei Kindern kommt es natürlich immer besonders gut an, wenn der Osterhase persönlich vorbeischaut.“

Die Mitglieder des Rotaract-Clubs Velbert und des Wülfrather Vereins Wunschzettel freuen sich über jedes verkaufte Osternest. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

15 Euro kostet ein Nest inklusive normaler Lieferung. 25 Euro müssen diejenigen bezahlen, die den Osterhasen kennenlernen wollen. „Ungefähr 20 Prozent der Kunden machen von dieser Premium-Lieferung Gebrauch“, weiß Alshut, der auch schon selbst in das Hasen-Kostüm geschlüpft ist. Zwei Drittel der eingenommenen Summe werden gespendet (der Rest wird für die Bestandteile des Osternestes ausgegeben), in diesem Jahr kommt der Erlös dem „Streetwork- und Kontaktcafe pro kids“ in der Duisburger Innenstadt zugute. Im vergangenen Jahr wurde der Verein „Wunschzettel e.V.“ aus Wülfrath unterstützt, der schwerkranken Kindern und Jugendlichen Wünsche erfüllt.

Kinder-Wünsche werden erfüllt

Auch die Vereinsvorsitzende Irena Brass weiß die Unterstützung zu schätzen:„Pro Jahr erfüllen wir zwölf bis 14 Wünsche, zwar keine materiellen, aber Geld kostet die Umsetzung natürlich trotzdem. Die Kinder möchten zum Beispiel einen Fernsehkoch oder Fußballspieler kennenlernen oder auch, dass der Therapiehund eine neue Hütte bekommt. Da ist es schön, Hilfe zu bekommen“.

Helfen wollen die Rotaract-Mitglieder, von denen es übrigens deutschlandweit 3.700 in 190 Clubs gibt und die das Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ verbindet, auch in diesem Jahr. Und hoffen dabei auf viele Osternest-Besteller.