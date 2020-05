Heiligenhaus: Sozialstaatssekretärin unterstützt Lebenshilfe

Eine große Freude hat Sozialstaatssekretärin Kerstin Griese jetzt den Bewohnern der Lebenshilfe-Einrichtungen in Heiligenhaus und Velbert bereitet, nachdem sie auf das ehrenamtliche Engagement von Bruni Düppe aufmerksam geworden war. Die Velberterin macht sich schon seit Beginn der Krise Coronakrise für Menschen mit Behinderung stark. „Die Initiative von Bruni Düppe hat mich ganz besonders beeindruckt“, erklärt die SPD-Politikerin, „sie sammelt Bastelmaterial und Spiele für Menschen mit Behinderung und bringt sie zu den Wohnheimen der Lebenshilfe. Sie setzt damit ein wichtiges Zeichen, dass wir in diesen schweren Zeiten niemanden vergessen dürfen.“

Mal- und Bastelmaterialspenden

SPD-Politikerin Kerstin Griese ist begeistert von dem Engagement der Velberterin Bruni Döppe für die Lebenshilfe und unterstützt sie gerne dabei. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Kurzerhand entschloss sich die Kerstin Griese, hochwertiges Mal- und Bastelmaterial zur Verfügung zu stellen. Das Paket wurde nun von Bruni Düppe an die Einrichtungen übergeben. Die Velberterin freut sich sehr über die große Unterstützung, die sie übrigens auch von vielen anderen Menschen erhält. „Herzlichen Dank an Kerstin Griese, die sich so herzlich miteingebracht hat, an alle Spender für die tollen Sachen, es macht mich sehr stolz, dass aus meiner Aktion „Hilfe für die Lebenshilfe“, entstanden aus einer kleinen WhatsApp-Nachricht an Bekannte, Freunde und Gruppen, eine so tolle Sache geworden ist, die letztlich sogar den Bundestag erreicht hat.“

Nach wie vor sind Spenden herzlich willkommen: Im Moment sind Outdoorspiele und vor allem Acrylfarben besonders gefragt, mit denen die Lebenshilfebewohner gerne Steine anmalen würden, um sie anschließend den Spendern zu schenken.

Materialspenden können auf den Tischen vor den Wohnhäusern ohne Voranmeldung kontaktlos abgelegt werden. Wer möchte, kann seine Spende auch mit einem persönlichen Grußwort versehen. Die Heiligenhauser Wohneinrichtung der Lebenshilfe befindet sich an der Abtskücher Straße 22.