Heiligenhaus: Spielhaus Oberilp hat großes digitales Angebot

Zwar ist das Spielhaus Oberilp an der Hunsrückstraße 25 wegen der Corona-Krise seit dem 16. März für Besucher geschlossen. Dennoch wird dort noch jede Menge für Kinder und Jugendliche angeboten – nun zunehmend auf digitalen Kanälen. So gibt es auf Instagram immer wieder Umfragen, Quiz, Tipps gegen Langeweile und Mitmachaktionen.

Das Spielhaus Oberilp hat auch digital einiges im Angebot. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Obwohl noch nicht absehbar ist, wann das Spielhaus wieder für Besucher öffnet, sind die Mitarbeiter aber weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar und informieren über aktuelle Infos zum Corona-Virus und wichtige Telefonnummern bei Notlagen. Auf Anfrage können kontaktlos Bastelsets abgeholt oder Bücher ausgeliehen werden. Auch Materialien für den Schulunterricht zuhause kann man sich ausdrucken lassen.

Bunte Spielhaus-Steine

Und: Um so viele Leute wie möglich zu erreichen, wurde das Personal kreativ mit sogenannten Spielhaus-Steinen. Diese kleinen bunten Steine wurden in der Oberilp und näheren Umgebung verteilt. Wer einen Stein findet, kann diesen online teilen und wieder an einer anderen Stelle auslegen. Gerne kann man selbst Steine bemalen und sich dafür Materialien sowie eine Anleitung beim Spielhaus abholen.

Das Spielhaus Oberilp ist erreichbar unter 02056/ 20440, per E-Mail an l.ammer@heiligenhaus.de, im Internet auf www.spielhausoberilp.de sowie per Instagram: www.instagram.de/spielhaus_oberilp.