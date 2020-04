Heiligenhaus: SSVg-Trainerin macht Schützlinge online fit

Heiligenhaus. Wegen des geltenden Kontaktverbotes bietet SSVg-Trainerin Anja Winterscheidt ihre Fitness-Kurse nun online an. Und das kommt richtig gut an.

Wenn Anja Winterscheidt derzeit von der Arbeit zum Sport geht, dann hat sie es nicht weit – ein paar Schritte vom Arbeitszimmer zum Wohnbereich reichen. Denn die Trainerin der SSVg Heiligenhaus hat im heimischen Wohnzimmer alles aufgebaut, was sie für die von ihr geleitete Fitness-Workout-Stunde braucht.

Mit Laptop und Handy zum Online-Fitnesskurs

„Über das Laptop kommt die Musik, das Handy nutze ich zur Übertragung des Bildes“, erklärt Winterscheidt, die die Abteilungsleiterin der SSVg-Sparte Fitness ist. So wie die anderen Übungsleiterinnen, die derzeit Sport in den heimischen vier Wänden anbieten, musste aber auch sie sich erst einmal in die Details der Online-Sportübertragung einarbeiten. „Der Hintergrund ist wichtig, man sollte nicht mit dunklen Sportsachen vor dunklen Wänden stehen. Der Abstand zur Kamera muss stimmen, es darf nicht zuviel Sonne durchs Fenster scheinen, möglichst wenig soll ablenken“, zählt Anja Winterscheidt auf.

Mit den Online-Kursen von Anja Winterscheidt zieht auch wieder ein Stück Normalität ein. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Und auch die Kursstunde an sich bedarf ein paar zusätzlicher Überlegungen: „Es gibt Übungen im Stand und solche im Sitzen. Da darf man nicht zu viel wechseln, sonst sehen die Teilnehmer mich plötzlich nicht mehr. Auf Zubehör, das es sonst in der Sporthalle gibt, muss ich auch verzichten.“ Allenfalls könne mal eine Wasserflasche als Hantel herhalten.

Teilnehmer freuen sich über die neuen Möglichkeiten

Die Teilnehmer jedenfalls nehmen alle bisher laufenden Online-Kurse gerne an, „zwischen acht und 25 Aktive nehmen an Funktional Fitness, Zumba und Yoga teil“, freut sich Winterscheidt. Und keinesfalls sind das nur die Jüngeren: „Auch Ältere sprechen mich an und sagen, dass sie nie gedacht hätten, dass die technische Umsetzung für sie machbar sei und sich jetzt freuen, dass alles klappt.“ Der Aufwand dafür war zwar enorm – doch mit der SSVg zieht ein Stückchen Normalität ein, die Sportler sehen ihre gewohnten Trainerinnen, „und Adrenalin und Glückshormone kann ja momentan jeder gebrauchen“.

Der aktuelle Online-Wochenplan, der durch Trainingsvideos ergänzt wird, kann für Mitglieder auf www.ssvg-heiligenhaus.de oder bei Facebook eingesehen werden. Und wer tatsächlich aufgrund dieser alternativen Sportmöglichkeiten in den Verein eintreten möchte, kann dies jederzeit tun: Eine E-Mail an fitness@ssvg-heiligenhaus.de genügt.