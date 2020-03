Heiligenhaus: THW musste angesägte Bäume fällen

Mit einer gefährlichen Form von Vandalismus hat es das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Heiligenhaus/Wülfrath, am Sonntag zu tun gehabt. Wie Ortsbeauftragter Volker Münchow berichtete, hatte das THW bei einer Kontrollfahrt für die Stadt Heiligenhaus gegen 19 Uhr zwei angesägte Bäume am Heljensbad (Selbecker Straße) entdeckt. „Die Bäume waren beidseitig angesägt und hätten schon bei einem leichteren Windstoß umfallen und einen großen Schaden anrichten können“, so Münchow weiter. Diese Gefahr sei am Sonntag bei zum Teil stärkeren Böen auch gegeben gewesen.

Gefahr konnte schnell gebannt werden

Das THW konnte jedoch schnell die Gefahr bannen und die Bäume fällen. „Dafür haben wir auch das technische Gerät in unseren Wagen dabei.“ Nach rund einer Stunde seien die Fällarbeiten abgeschlossen gewesen, in dieser Zeit sei die Straße abgesperrt worden. Wie Münchow schilderte, übernimmt das THW derzeit für die Ordnungsbehörden der Stadt Kontrollfahrten, um die städtischen Mitarbeiter in Corona-Zeiten zu entlasten.

Münchow bittet daneben, sofort die Ordnungsbehörden der Stadt (02056/130) oder die Polizei (110) zu informieren, sollten Zeugen beobachten, dass Bäume angesägt werden.