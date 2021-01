Heiligenhaus versinkt unter einer dicken Schneedecke

Heiligenhaus. Bis zu 20 Zentimeter Schnee sind bis zum frühen Sonntagmorgen in Heiligenhaus heruntergekommen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Wenn es schneit, und dann noch an einem Sonntag, freuen sich die Heiligenhauser. Zumindest die meisten: Für die Feuerwehr Heiligenhaus bedeutet es oft Dauereinsatz. Denn besonders die Ruhrstraße mit ihren vielen Bäumen ist dann wieder Gefahrenpunkt. So auch am Sonntag: Aktuell ist die Straße zwischen Heiligenhaus und Kettwig gesperrt; so auch die Isenbügeler Straße zur Ruhrstraße.

Ein Bild zieht sich durch die ganze Stadt: Während am frühen Morgen die meisten erstmal mit Schneeschüppen beschäftigt sind, treibt es viele auch schon dick eingepackt mit Schlitten, Kindern und Hunden raus in die Natur. "Wenn man überhaupt mit dem Schlitten hier durchkommt", lacht eine Mutter, die ihr Kind durch den Oefter Wald zieht. Doch hier knackt es bereits ordentlich: Einige Äste können sich unter den Schneemassen nicht mehr halten. In einigen Städten warnt die Stadt bereits vor Spaziergängen im Wald.

Krisensitzung um 13 Uhr an der Ruhrstraße

Anders sieht es im Hefelmannpark aus: Schon gut platt gefahren bietet der Hang hier schon eine schöne Schlittenpartie, die einige Familien in den Park in der Stadtmitte zieht. Gefahrenbäume gibt es hier nicht. Viele Schneemänner stehen am Straßenrand, die Straßen hingegen sind ab dem frühen Morgen bereits gut geräumt. Einen einzigen Bus im Stadtgebiet hat es auf dem Südring aber dennoch erwischt: Er steht einsam und verlassen und wartet auf Hilfe.

Problematischer sieht es hingegen an der Ruhrstraße aus: die ist gesperrt auf der gesamten Länge zwischen Heiligenhaus und Kettwig, ebenso die Isenbügler Straße hinab zur Ruhrstraße. Die Feuerwehr ist seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz, um 13 Uhr gebe es eine Krisensitzung vor Ort mit Feuerwehr, Ordnungsamt und Straßen NRW, berichtet Kerstin Ringel, Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung der Stadt Heiligenhaus.