Heiligenhaus: VHS trumpft mit mehr Angebot und Kursqualität

Facettenreich. Vielfältig. Gesellschaftlich bereichernd. Bildend – all das ist die VHS Velbert/Heiligenhaus. Sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich steht die Bildungseinrichtung gut da. Für das aktuelle Frühjahrsprogramm sind fast 17.000 Unterrichtsstunden geplant. Ob Anfängerchinesisch, Motorsägen oder Portrait zeichnen – was immer den Heiligenhauser thematisch interessiert, hier wird er fündig.

Heiligenhausens Bürgermeister Michael Beck (Mitte) und die VHS-Mitarbeiter freuen sich über das gelungene Frühjahrsprogramm 2020. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Angebot, so schwärmt Rüdiger Henseling, sei nicht nur in seiner Vielfalt, sondern auch in seiner inhaltlichen Qualität gewachsen. Man merkt dem Leiter der VHS Velbert/Heiligenhaus seine große persönliche Freude darüber an – und er erklärt auch gerne, warum das so ist. „Die Flüchtlingskrise hat einen großen Teil dazu beigetragen. Wir haben in Hochzeiten bis zu 30 parallel laufende, voll ausgebuchte Deutsch- und Integrationskurse angeboten, wir hatten sehr wenige Abbrüche und haben uns als verlässlicher Partner präsentiert.“

Qualifiziertere Dozenten durch Mehreinnahmen

Und weiter: „Die Einnahmen daraus haben es möglich gemacht, dass wir nun unser Angebot für alle Bürger weiter ausbauen konnte und dieses zusätzlich noch auf höherem Niveau stattfindet.“ Das bedeutet: Für den Gesundheitsbereich etwa konnten hochkarätige Mediziner gewonnen und die Kurse inhaltlich optimiert werden. „Wir bieten zum Beispiel eine Basisqualifizierungsmaßnahme zur Begleitung von demenzerkrankten Menschen an. Die gibt es zwar schon seit langem, aber nun konnte sie um einige Stunden auf insgesamt 40 verlängert werden, so dass auch mehr Information vermittelt wird“, erklärt Rüdiger Henseling. „Wenn wir etwas vermitteln wollen, dann unbedingt fachlich fundiertes Wissen.“

Tagesseminare helfen dabei, Sprachangebote unverbindlich auszuprobieren

Auch Anna Hermann, Programmplanerin für den Bereich Sprache, Integration und dem stark expandierenden Bereich Beruf freut sich darüber, einige neue Highlights präsentieren zu können: „Neben einem Sprachkursangebot von insgesamt zehn Sprachen, bieten wir nun auch Tagesseminare an, etwa in Griechisch, so dass man sich ersteinmal ausprobieren kann.“ Dazu komme eine Vielzahl an berufsspezifischen Kursen von Business-Englisch über Zeitmanagement bis Konfliktlösungsstrategien. „Da die VHS auch Mitglied im Verein Schlüsselregion ist und wir regelmäßig an den dortigen Personalertreffen teilnehmen, werden wir zunehmend von den Unternehmen angefragt, ob wir nicht speziell auf sie zugeschnittene Kurse anbieten können“; weiß Rüdiger Henseling. „Vor allem der Bereich Mitarbeitergesundheit rückt zunehmend in den Vordergrund, wir haben bereits jetzt eine Belegung von ungefähr 400 Firmenangehörigen in unseren Kursen.“

VHS muss neue Wege gehen um „Bildung in die Fläche“ zu bringen

Denn: Durch die Überalterung der Gesellschaft ist die VHS zunehmend gefordert, auch mal neue Wege zu gehen, um dem eigentlichen ursprünglichen Grundgedanken bei der Errichtung der Volkshochschulen vor 101 Jahren – nämlich Bildung in die Fläche zu bringen – gerecht zu werden, sich den Trends anzupassen, gesellschaftliche Herausforderungen aufzugreifen. Viel sei dabei dem großen Engagement der Mitarbeiter zu verdanken, lobt der VHS-Leiter, so auch im Bereich Bildung. „Das Thema Lehrermangel ist in aller Munde, wir bieten daher diesmaleine Qualifizierungsmaßnahme für Quereinsteiger an, die bereits jetzt schon fast ausgebucht ist“, sagt Fachplanerin Beate Wille und verweist noch auf andere speziell pädagogische Angebote wie eine Fortbildung in systemischer Beratung oder Kompetenzorientierung.

Zudem werden Kreativkurse aufgestockt, erstmalig wird „Gestaltung mit Beton angeboten“ – das Thema sei absolut en vogue, ergänzt Rüdiger Henseling lachend. Auch neu: „Wie geht Ehrenamt?“ – eine informative Veranstaltung für alle, die sich gerne mehr engagieren möchten. Der Heiligenhauser Bürgermeister und VHS-Verbandsvorsteher Michael Beck zeigt sich jedenfalls beeindruckt von der Vielseitigkeit des Frühjahrsprogramms. „Wir haben zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter uns, und ich weiß, 2020 wird es ebenfalls, denn die VHS ist und bleibt eine absolute Bereicherung für das gesellschaftliche Leben.“