Heiligenhaus: Virtuelles Online-Rudelsingen am 1. Mai

Leidenschaftliche Musiker wie der Heiligenhauser Lutz Strenger und der Wülfrather Lothar Meunier müssen derzeit besonders stark sein: Liveauftritte jeglicher Art sind nicht möglich. Aber statt Trübsal zu blasen, zieht das Duo - allseits bekannt unter anderem unter dem Namen „Stimmabgabe“ - nun „andere Saiten“ auf.

Das für den ersten Mai geplante Rudelsingen im Hefelmannpark, das im vergangenen Jahr mit mehreren hundert Teilnehmern ein riesiger Erfolg war, soll trotzdem stattfinden, zuhause vor dem Computer. „Wir hatten am vergangenen Wochenende plötzlich die Idee, bekannte Hits, die wir sonst bei Auftritten spielen, vorzuproduzieren und sie in unseren extra eingerichteten Youtube-Kanal zu stellen. Am 1. Mai, also am kommenden Freitag, sind alle herzlich dazu aufgerufen, um Punkt 18 Uhr unsere Seite aufzurufen und die Songs mitzusingen“, erklärt Lutz Strenger und fügt augenzwinkernd hinzu „gerne kräftig und laut.“

Songs getrennt voneinander produziert

Lutz Strenger (links) und Lothar Meunier lieben Liveauftritte mit ihrem Projekt „Stimmabgabe“. Dabei dürfen sich die Zuschauer Titel wünschen, deren Texte dann an die Wand gebeamt werden. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Weil auch die beiden Musiker derzeit nicht zusammenarbeiten dürfen, nehmen sie die Songs getrennt voneinander auf. „Ich sitze hier in Heiligenhaus in meinem Keller und singe die Texte ein, schicke sie dann an Lothar in Wülfrath, der sie dann mit Gitarre oder Akkorden untermalt“, erläutert der 49-jährige die Vorgehensweise. So sind bereits äußerst individuelle Interpretationen von Hitklassikern wie „Über sieben Brücken musst du gehn“, „Country Road“ oder - natürlich „Der Mai ist gekommen“ entstanden. „Wir achten darauf, dass wir Lieder produzieren, die in der Regel bekannt sind“, betont Strenger, „aber wir haben zusätzlich nochmal alle Videos mit den Liedertexten unterlegt“. Das Duo, dass mittlerweile seit 40 Jahren zusammen Musik macht, hofft, mit der Aktion allen Menschen ein wenig Abwechslung zu bieten, eine große Freude zu bereiten.

Frei sein, mitsingen und einfach genießen

Übrigens: Garantiert mit dabei wird auch der Beatlesklassiker „Let it be“ sein, darin schreibt Komponist Paul McCartney von „sorgenvollen Zeiten“ und vermittelt die Botschaft „Nimm´s dir nicht so zu Herzen.“ Das passt eigentlich ganz gut - findet Strenger: „Es ist das, was wir mit unserer virtuellen Veranstaltung erreichen wollen. Für den Augenblick die vielen Sorgen zu vergessen, ohne Mindestabstand, Mund- und Nasenschutz sich frei zu fühlen, einfach die Musik zu genießen und guten Gedanken zu folgen. Wir hoffen wirklich, dass wir viele Menschen erreichen können. Und wer Lust hat, kann auch gerne einen Film von sich und seinen Gesangskünsten machen und auf unserer Facebookseite „Stimmabgabe“ posten, wir würden uns riesig freuen.“ Wer sich an dem virtuellen Rudelsingen am Freitag Abend um 18 Uhr beteiligen möchte, findet den link zum „Stimmabgabe“ Youtube-Kanal auf der Webseite des Duos: www.stimmabgabelieder.de/stimmabgabe-videos.