Heiligenhaus: Virusmutation in Kita und Schule aufgetaucht

In der betroffenen Kita und in der Schule werden Reihentests durchgeführt.

Heilgenhaus. In Lauf der Woche wird es Reihentestungen geben, kündigt das Kreisgesundheitsamt an. Insgesamt sind sieben Städte im Kreis betroffen.

In einer Kita und in einer Grundschule in Heiligenhaus ist eine Virusmutation nachgewiesen worden, meldet das Kreisgesundheitsamt. In der Kita und der Schule werden in dieser Woche Reihentestungen vorgenommen, kündigt die Behörde weiter an.

In insgesamt sieben Städten im Kreis Mettmann wurde die Mutation bislang nachgewiesen, in Langenfeld ebenfalls in einer Kita und in einer Senioreneinrichtung. In der Pflegeeinrichtung ist aufgrund dessen am Wochenende eine Reihentestung bereits erfolgt, es gilt ein Besuchsverbot.

Elf Infizierte weniger

Insgesamt verzeichnet der Kreis 897 Infizierte, elf weniger als gestern. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 108,9. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.