Heiligenhaus: Warmwasserboiler in Brand geraten

Heiligenhaus. Am Montagmorgen, 27. April, musste die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem Brand in der Eichenstraße ausrücken.

Zu einem Einsatz mit starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr Heiligenhaus am Montagmorgen, 27. April gegen 10.20 Uhr, gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort am Eichenweg konnten die Einsatzkräfte schnell die Ursache ausfindig machen, ein Brand im Bereich des Warmwasserboilers der Heizungsanlage im Keller des freistehenden Einfamilienhauses. Die Anwohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.