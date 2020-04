Heiligenhaus: Was Restaurants in der Stadt zu Ostern kochen

Heiligenhaus. Zwar können Gäste wegen Corona nicht in einem Restaurant Platz nehmen. Doch Gastronomiebetriebe in Heiligenhaus bieten Liefer- und Abholservice.

Zwar fallen Restaurantbesuche diesmal zu Ostern weg – trotzdem muss niemand, der nicht möchte, selbst kochen. Denn die Heiligenhauser Restaurants bieten an den Feiertagen teils sogar spezielle Ostergerichte an.

Liefer- und Abholservice organisiert

So hat beispielsweise der Dorfkrug, Talburgstraße 65, auch zu den Feiertagen seinen Liefer- und Abholservice organisiert: Geöffnet ist am heutigen Samstag von 17 bis 21 Uhr und Ostersonntag von 15 bis 21 Uhr. Montag bleibt das Restaurant geschlossen. Erreichbar ist das Team des Dorfkrugs unter 02056/ 5991696 oder über Facebook, auf der „Corona-Karte“ stehen unter anderem Forelle Müllerin, Bauernsalat und überbackenes Gyros.

Über Vorbestellungen unter 02056/57138 freut sich das Restaurant Hermes, bei dem sowohl Ostersonntag als auch Ostermontag das bestellte Essen von 13 bis 20 Uhr an der Hauptstraße 143 abgeholt werden kann. Der Ratskeller, Hauptstraße 144, bietet an beiden Osterfeiertagen die Möglichkeit, bestelltes Essen abzuholen oder liefern zu lassen. Möglich ist dies in der Zeit von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr, um Vorbestellung unter 02056/ 6647 wird gebeten. Auf der Osterkarte, die auf www.ratskeller-heiligenhaus.de eingesehen werden kann, stehen unter anderem Spargel, Rumpsteak und Zanderfilet.

Bäckereien haben Ostersonntag geöffnet

Geöffnet hat auch die Trattoria „Bella Italia“ an der Hauptstraße 257. Sonntag und Montag gibt es jeweils von 12 bis 14 Uhr und 16.30 Uhr bis 20 Uhr die Möglichkeit, Trüffelgerichte, zwei spezielle Ostermenüs mit Rinderschmorbraten oder Lammkoteletts sowie die Gerichte der Standard-Karte zu bekommen. Vorbestellungen sind erwünscht unter 02056/ 257880, das Essen kann geliefert oder abgeholt werden.

Auf frische Brötchen muss auch am Ostersonntag niemand verzichten. Die Bäckerei Döbbe etwa hat wie jeden Sonntag von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Am Ostermontag bleibt die Filiale an der Hauptstraße 173 geschlossen. Und auch direkt gegenüber bei der Bäckerei Wolff warten am Ostersonntag zwischen 8 und 16 Uhr knusprige Brötchen, Croissants und Co. auf Abholer.