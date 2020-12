Heiligenhaus: Welche waren Ihre persönlichen Glücksmomente?

Heiligenhaus Das Jahr 2020 hat viel Leid, viele Sorgen und Ängste auch nach Heiligenhaus gebracht. Doch ganz sicher gab es auch hier schöne Momente.

Manchmal ist es schwer, in der Not noch den Blick für das Positive, das Schöne zu wahren, vor allem für die kleinen Momente, die glücklich machen. Aber: Es gibt viele gute Gründe, sie sich bewusst zu machen.

Highlights in düsteren Monaten

Daher fragen wir von der WAZ Lokalredaktion Heiligenhaus: Was waren Ihre Highlights in den düsteren Monaten, die uns 2020 beschert hat? Die Geburt Ihres Kindes? Eine Hochzeit? Vielleicht haben Sie auch den eigentlich sonst so mürrischen Nachbarn von einer ganz anderen Seite kennengelernt? Ein gutes Buch gelesen, was schon lange verstaubt im Regal stand? Einen Hund angeschafft? Gemeinsame Spieleabende mit den Kindern genossen?

Ihre Geschichten bitte an uns

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten, per E-Mail an redaktion.heiligenhaus@waz.de oder als Kommentar auf unserer Facebook-Seite, sehr gerne auch mit Foto. Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig zu zeigen: Das Leben kann - trotz allem - auch schön sein.