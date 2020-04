Heiligenhaus: Wie Corona-Vorschriften an der Schule aussehen

In der vergangenen Woche haben die Landesregierung NRW sowie viele andere Bundesländer die Entscheidung getroffen, dass ab 23. April der Unterricht unter anderem für die diesjährigen Abiturienten mit besonderem Fokus auf die abiturrelevanten Fächer wieder aufgenommen werden soll. So auch an Heiligenhauser Schulen wie dem Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG). Doch der Unterricht findet nun unter besonderen Vorkehrungen statt.

So gilt es vor allem, Hygienevorschriften während und außerhalb des Unterrichts einzuhalten. Diese wurden den Schülern dann auch am Donnerstag vor Beginn der ersten Stunde in einer sogenannten Hygienebelehrung mitgeteilt. Die Teilnahme daran war auch Voraussetzung dafür, um künftig das Unterrichtsangebot nutzen zu können.

Mindestabstand muss immer eingehalten werden

Unter anderem haben die diesjährigen Abiturienten nun wieder Unterricht am Immanuel-Kant-Gymnasium. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nun müssen die Schüler ständig den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten und sind dazu verpflichtet, beim Betreten des Raumes ihre Hände für 30 Sekunden im Waschbecken zu waschen, um mögliche Infektionen zu unterbinden. Dazu kommt noch eine Maskenpflicht auf den Schulfluren, die möglichst auch auf dem Schulhof eingehalten werden soll. Bis jetzt hat man auch den Eindruck, dass sich die IKG-Schüler weitestgehend gut an die Vorschriften halten.

Am Platz innerhalb des Klassenraumes darf übrigens auf die Maske verzichtet werden, da die Schüler dort den Mindestabstand durch eine reduzierte Bestuhlung einhalten. Das IKG führte sogar eine Aufgangs- und Abgangsregelung innerhalb des Hauses ein, in der bestimmte Treppenhausbereiche nur für das Hinauf- oder das Hinabgehen vorgesehen sind.

Unterricht ist aber freiwillig

Der Unterricht erstreckt sich über einen kurzen Zeitraum von einer Woche, in denen insgesamt zwölf Stunden in den Leistungskursen und acht Stunden in den Grundkursen angeboten werden. Nach jedem Fach müssen die Tische desinfiziert werden, die Schüler müssen auch denselben Platz einnehmen, damit auch hier wieder das Corona-Infektionsrisiko unterbunden werden kann.

Das Unterrichtsangebot ist jedoch freiwillig und muss demnach nicht in Anspruch genommen werden. Teilweise kann es auch nicht genutzt werden, da es Lehrkräften der Risikogruppe nicht gestattet ist zu unterrichten. Nach dieser einen Woche stehen den Schülern der Klasse Q2 noch zwei Wochen mit selbstständigem Lernen zur Verfügung, um sich final auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten.