Heiligenhauser Band Tomkante präsentiert sich bei WDR 2

Heute Abend um 20.30 Uhr wird es so richtig spannend für die Jungs - und Sängerin Natalie - von der Heiligenhauser Band Tomkante. In der Musiksendung „WDR2 Pop!“ werden die Musiker, neben zwei weiteren regionalen Bands, mit jeweils einem Song vorgestellt, übrigens nicht zum ersten Mal.

Tomkante: Das ist ein musikalischer Mix aus verschiedensten Generationen und Musikstilen. Rock, Pop, ein bisschen Folk, die Palette der musikalischen Hintergründe ist breit. Eine Mischung, die ihre Quintessenz in deutschem Rock-Pop findet. Mit einer Besonderheit: Alle Songs sind selbst geschrieben, es gibt keine Cover. Eine Tatsache, auf die Schlagzeuger Loui Schardt besonders ist: „Es ist natürlich geil, wirklich eigene Songs spielen und veröffentlichen zu können. Wir komponieren alles zusammen, das ist ein cooler Prozess.“

Sängerin schreibt Texte

Die Texte stammen von Natalie Nikolaus, die seit 2017 in der Band singt: „Ich habe vor Tomkante noch nie Songtexte geschrieben, sondern nur normale Texte. Mit ein bisschen Übung fühle ich mittlerweile aber im Texten von Songs sehr wohl“, erklärt die junge Frontfrau, für die das Singen in einer Band vorher absolutes Neuland war.

Entdeckung auf dem Weihnachtsmarkt

Ihre „Entdeckung“ lief damals ziemlich kurios ab: Gitarrist Ralf war auf einem Weihnachtsmarkt unterwegs, als er auf Natalie traf, die, nach eigenen Worten „einfach so herumstand und Weihnachtslieder mitgesungen habe“. Doch Ralf erkannte das Potenzial in ihrer Stimme und sprach sie später am Abend an, ob sie nicht zur Probe seiner Band vorbeikommen möchte. Ein skurriles Szenario, welches dazu geführt hat, das Natalie dieser Begegnung erstmal keine besondere Bedeutung zukommen ließ: „Ich dachte halt, da spricht mich jetzt ein Typ in der Kneipe mit irgend einem Quatsch an. Als dann wenig später eine E-Mail mit dieser Anfrage kam, hab ich es dann aber ernst genommen und bin zum Probe singen vorbeigekommen“, erinnert sich Natalie.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Tomkante spielen 2013 im Club Heiligenhaus, damals noch mit dem ehemaligen Sänger Ben Foto: KREIMEIER, Detlev / WAZ FotoPool

Sängersuche gleicht Odyssee

Ein absoluter Glückstreffer, wie sich schon damals herausstellte und somit das Ende einer jahrelang andauernden Suche nach der passenden Stimme. Eine wahre Odyssee sei das gewesen, betont Drummer Loui. „2015 hat uns unser Sänger verlassen, wir haben daraufhin auf Musikportalen nach Sängern gesucht. Es kamen einige Anfragen, wir hatten diverse Kandidaten hier zur Probe, die allerdings gar nicht unseren Erwartungen entsprachen.“

Zwischenmenschlich muss es stimmen

„Wir sitzen vor Proben oft ein Stündchen mit ein, zwei Bier zusammen und quatschen erstmal über Gott und die Welt. Und wenn der letzte Ton gespielt ist, macht auch keiner sofort die Biege“, beschreibt es Keyboarder Hardy.

EIn Live-Gig in der Manege

Auch wenn derzeit kaum die Möglichkeit besteht vor Publikum aufzutreten, geprobt wird trotzdem: Sei es für den Konzerttermin, der bereits seit längerem für den 9. Oktober im Club feststeht und ein paar neue Songs sollen auch noch fertig werden. Wenn „corona-technisch“ alles gut geht, dann tritt Tomkante Ende des Jahres sogar an einem ganz besonderen Ort auf. „Über Kontakte haben wir eventuell die Möglichkeit, in einem Zirkuszelt mit circa 200 Gästen zu spielen. Tomkante in einer Manege - wie geil wäre das denn?“, schwärmt Hardy.

Verständnis für alle notwendigen Maßnahmen

Über allem stehe in dieser Zeit jedoch, irgendwann wieder in eine Normalität zurückzukehren und die Coronakrise zu überstehen, wie Loui klarstellt. „Wir wollen irgendwann natürlich wieder mit Zuschauern spielen, interagieren und feiern. Wenn das im Oktober im Club noch nicht wieder geht, wäre das natürlich super schade, allerdings muss man Verständnis für alle notwendigen Maßnahmen haben.“