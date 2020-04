Heiligenhauser bekam die Hauptrolle in einer Fernseh-Doku

Eines Tages ruft das Fernsehen an und fragt, ob man nicht Lust hätte, Hauptakteur in einer neuen Serie zu werden – was relativ realitätsfern klingt, ist Marc-Aurel Wulfhorst aus Heiligenhaus wirklich passiert. Der mehrfach prämierte Grillmeister, der mit seinem Team „Rebels of Barbecue“ unter anderem von 2017 bis 2019 dreimal in Folge NRW-Grillmeister wurde, sagte spontan zu – und ist ab heute regelmäßig auf DMAX zu sehen.

„Barbecue Kings“ heißt die Sendung, für die acht Folgen gedreht wurden: Wulfhorst und seinen bayrischen Mitgriller Karl-Heinz Drews verschlug es nach Griechenland, Schweden, Japan, Argentinien, Russland, Ungarn, Kanada und Hawaii. „Wir waren zweimal drei Wochen und einmal zwei Wochen mit einem zehnköpfigen Team unterwegs, pro Land hatten wir jeweils eine Woche Zeit“, erzählt Marc-Aurel Wulfhorst, für den außer Kanada alle von Oktober 2019 bis Januar 2020 bereisten Ziele neu waren.

Heiligenhaus Am Samstag im TV Zu sehen sind die „Barbecue Kings“ beim „Indoor-Grillen auf Japanisch“ am heutigen Samstag ab 22:10 auf DMAX. In den nächsten beiden Folgen, die jeweils samstags ausgestrahlt werden, geht es nach Ungarn und Schweden. Ob die NRW-Grillmeisterschaft 2020 stattfinden kann, ist derzeit noch unbekannt. Geplant ist sie für September, auch die „Rebels of Barbecue“ wären als Titelverteidiger wieder dabei.

Erste Reise führt nach Tokio

„In der ersten Folge ist unsere Reise nach Tokio zu sehen – es ist wirklich unglaublich, wie viele Menschen dort leben.“ Der Ablauf der Folgen ist immer ähnlich: Ein „Local Hero“, also ein Grill-Profi des jeweiligen Landes, wird aufgesucht und zeigt, wie und was er Landestypisches auf den Grill legt. Dann haben die beiden Protagonisten eine Woche Zeit, um sich auf Märkten und auf Farmen umzusehen und inspirieren zu lassen. Am Freitag schließlich sind sie selber dran – und lassen ihr Gegrilltes vom Landesprofi bewerten.

Die Barbecue-Kings Marc-Aurel Wulfhorst (r.) und Karl-Heinz Drews reisten um die Welt. Foto: Dmax / DMAX

„Braunbär ist der Knaller“

„Braunbär ist geschmacklich der Knaller“, denkt Marc-Aurel Wulfhorst gern an eine ungewöhnliche kulinarische Erfahrung zurück, aber auch Wildbienen in Sojasauce hat er vorher noch nie gegessen. Einmalig auch eine Sauce, die seit 50 Jahren immer wieder aufgeschüttet wird. „Fürs Sightseeing blieb nicht so viel Zeit, frühes Aufstehen und weite Fahrten waren normal, trotzdem seien die Reisen und Dreharbeiten „eine Riesenerfahrung“ gewesen. „Wir haben ungewöhnliche Ecken der Länder gesehen und uns wurden Türen geöffnet, die sonst verschlossen bleiben“, ist der 37-Jährige dankbar für die Möglichkeiten.

Das Gepäck wurde in Griechenland gestohlen

Glatt ging dabei nicht immer alles: „In Griechenland wurde mir mein Gepäck geklaut, auf Hawaii hat mich eine große Spinne gebissen“, kann Wulfhorst mittlerweile schmunzelnd auf die Schwierigkeiten zurückblicken. Feuchte Grillkohle, Nervosität beim Drehen, kleine Sprachpatzer – schnell vergessen. Im Gedächtnis bleiben im andere Dinge und Menschen: „Der argentinische Grillprofi ist extra vier Stunden mit dem Auto gefahren, um uns am Flughafen Tschüß zu sagen. Der war einfach unglaublich freundlich.“

Viele gute Tipps bekommen

Auch zu anderen neuen Bekannten sind Kontakte geblieben, außerdem plant Marc-Aurel Wulfhorst, ein paar Videos für YouTube zu drehen mit dem, was er an Grill-Inspirationen aus der Grill-Reise um die Welt mit nach Hause gebracht hat, „ich habe Unmengen an guten Tipps bekommen.“ Und selbst wenn er kein hawaiianisches Erdloch in seinen Garten buddelt, um es mit Bananenblättern auszulegen und dort zu grillen – immerhin weiß er jetzt genau, was zu tun wäre.