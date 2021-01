Heiligenhauser Buchtipp der Woche: Lustiges für Kinder

Heiligenhaus. In unserer Schmökerecke stellen wir jede Woche ein Buch vor. Dieses Mal verrät Flora, bei welcher Geschichte sie richtig lachen musste.

Nicht nur im Lockdown, aber da vor allem, ist doch immer wieder schön: Jede Woche stellen wir ein Buch vor, dass Buchhändler, Bücherei oder auch fleißige Bücherratten empfehlen. Dieses Mal ist es Literatur für die Kleinen.

Mindestens zehn von zehn Sternen" vergibt Flora (acht Jahre) für das Buch "Ella und der Neue in der Klasse" von Timo Parvela. "Ella ist in der zweiten Klasse und wohnt in Finnland. In ihre Klasse kommt ein neuer Junge, der behauptet, dass sein Vater ein berühmter Filmregisseur ist. Deswegen machen sich die Kinder auf in die Stadt, um diesen Vater zu besuchen", erzählt Flora, worum es im siebten Band der Ella-Reihe geht.

Unterhose mit Rakete

Die Freundesgruppe stolpert dabei von einem Abenteuer ins andere, "ganz besonders lustig ist es, als sie bei einer Unterwäschenmodenschau einfach auf den Laufsteg klettern und mitmachen, einer der Jungs trägt nämlich eine Unterhose mit Raketen drauf." Autor Timo Parvela lässt sich jede Menge lustige Situationen für Ella und ihre Clique einfallen, für reichlich Lesespaß ist gesorgt.

Als Taschenbuch kosten die meisten Ella-Bücher 6,95 Euro, sie sind aber auch gebunden zu bekommen. "Die Bücher sind total lustig, es macht Spaß sie zu lesen", zieht Flora ein rundum positives Fazit.