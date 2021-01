Heiligenhauser Ehepaar ist voller Liebe auch nach 60 Jahren

Heiligenhaus. Gegenseitig auf sich achten und ganz viel gemeinsam Lachen: Das ist das Rezept einer glücklichen Ehe, finden Sieglinde und Ralf Hardow.

Auf 60 Jahre Ehe blicken Sieglinde und Ralf Hardow am heutigen Donnerstag, 28. Januar, zurück - ihre Diamantene Hochzeit feiern die langjährige Leiterin des Kindergartens Beeker Busch und ihr Mann mit ihrem Sohn, der für sie Musik auf der Gitarre macht.

Kennengelernt haben sich die beiden 1959 in Anklam, in der ehemaligen DDR. "Bei einem Betriebsfest ist meine Frau mit ihrer Tanzgruppe aufgetreten und ich habe sofort ein Auge auf sie geworfen", erinnert sich Ralf Hardow gern zurück. Nach dem offiziellen Programm forderte er sie zum Tanz auf - und die beiden tauschten Adressen aus.

Zwei Zimmer während der Verlobungsreise

Sehen konnten sie sich dann aber erstmal nur alle zwei Wochen am Wochenende, denn "wir haben 60 Kilometer voneinander entfernt gewohnt und mit dem Bus hat es ewig gedauert, bis der eine beim anderen war", erzählt der mittlerweile 82-Jährige Senior.

Nach der Verlobung 1960 nutzten die beiden die Gelegenheit, nun endlich eine Reise zu zweit machen zu können - die Unterbringung musste jedoch in zwei unterschiedlichen Pensionen erfolgen, weil Nichtverheiratete kein gemeinsames Zimmer bekommen konnten. "Geheiratet haben wir dann am 28. Januar 1961. Mein Mann hatte einen Tipp bekommen, dass er auf der Abschussliste in seiner Firma stand und wollte in den Westen fliehen. Um dort nicht in getrennte Auffanglager zu kommen, musste man verheiratet sein", so Sieglinde Hardow.

Mit der S-Bahn in den Westen geflohen

Diesen wahren Grund für die noch dazu sehr rasch angesetzte Heirat durfte natürlich niemand erfahren außer den Eltern der Brautleute - und richtig spannend wurde es dann bei der Flucht in den Westen: "Vorgegeben haben wir, auf Hochzeitsreise zu sein, sind dann aber in die S-Bahn nach West-Berlin eingestiegen. Das hat eine Schaffnerin mitbekommen, die im vorigen Zug unsere Fahrkarten kontrolliert hat und wusste, wo es eigentlich hätte hingehen müssen", lassen die Hardows die Vergangenheit Revue passieren. Sie wurden aus der S-Bahn geholt und mussten ihr Handgepäck auspacken - "letzten Endes haben wir dann den nächsten Zug genommen, aber es war knapp".

In Heiligenhaus ging es zur AEG und in den Beeker Busch

In Heiligenhaus angekommen fand Ralf Hardow zum Glück innerhalb kürzester Zeit Arbeit bei der AEG, 1967 wurde der gemeinsame Sohn geboren. Ab 1970 arbeitete Sieglinde Hardow im Kindergarten Beeker Busch, zunächst als Gruppenleitung, dann als kommissarische Leiterin und schließlich als Leiterin der Einrichtung. "Dort bin ich bis zur Rente geblieben, es war eine wunderschöne Zeit und ich habe die Kinder und die Arbeit geliebt". Noch heute werde sie oft von mittlerweile Erwachsenen gedrückt und an gemeinsame Erlebnisse erinnert.

Reisefreude blieb erhalten

"Wir sind viel und weit gereist", blicken die beiden außerdem zufrieden auf ihr Privatleben zurück, "und hatten lange Jahre ein Mobilheim auf dem Campingplatz Entenfang". Was ihre Ehe bis heute so glücklich macht? "Wir machen Blödsinn zusammen und lachen, singen beim Spazierengehen und dichten drauflos", erzählt Sieglinde Hardow schmunzelnd.

Besonders weiß sie an ihrem Mann seine Aufmerksamkeit zu schätzen, "dass er die Tür aufhält, die schwere Tasche nimmt", außerdem Offenheit und Ehrlichkeit. "Ernsthafte Streitigkeiten gab es nie", ist Ralf Hardow froh, "man muss sich einigen. Gegenseitige Achtung ist wichtig und die Meinung des anderen zu akzeptieren, auch wenn man sie nicht teilt".

Corona lässt keine große Feier zu

Eigentlich hatten die Hardows für den heutigen Tag eine große Feier geplant, um die 50 Freunde und Verwandte sollten zum Feiern kommen - doch dann kam Corona. "Jetzt bekommen wir von unserem Sohn ein Privatkonzert auf der Gitarre", freuen sich die Hauptpersonen trotzdem auch über das Alternativprogramm. Und wünschen sich für die Zukunft "klar im Kopf zu bleiben und gemeinsame Zeit. Und dass wir den Frieden behalten - wo sonst herrscht schon so lange Frieden?"