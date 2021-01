Wirtschaft Heiligenhauser Firma Fuhr nimmt an Online-Messe Bau teil

Heiligenhaus. Seit Jahren nimmt die Heiligenhauser Firma Fuhr an der Bau in München teil. Das hat sie auch dieses Jahr, aber mit virtuellem Stand.

Der Lockdown, er ist auch eine Herausforderung für die Heiligenhauser Unternehmen. Doch sie zeigen sich in der Krise innovativ: Die Firma Fuhr hat nun mit einem virtuellen Stand an der Messe Bau in München teilgenommen.

"Seit vielen Jahren ist Fuhr mit einem eigenen Messestand auf der Bau in München vertreten", teilt das Unternehmen mit. "Die diesjährige Bau-Messe fand aufgrund der gegenwärtigen Situation komplett online statt. Für uns war frühzeitig klar, dass ein rein digitales Format in der gegenwärtigen Zeit keinen Hinderungsgrund für eine Messeteilnahme darstellt und wir im Rahmen der Bau online mit unseren Partnern und potenziellen Kunden die Kommunikation und den Austausch pflegen werden."

Virtuell eine schöne Erfahrung, persönlicher Kontakt fehlt jedoch

Auch wenn Besucher und Aussteller sich für künftige virtuelle Messen aufgrund der ein oder anderen Unzulänglichkeit in der Bedienung sicherlich eine optimierte Plattform im Hintergrund wünschten, so das Unternehmen weiter, "so war die Veranstaltung eine schöne Erfahrung für uns und unsere Gäste. Unsere Live-Präsentationen wurden international gut angenommen."

Mit den Themen Automatikverriegelungen für alle Anwendungen – inklusive Fluchttüren, der smarten VideoGegensprechanlage SmartConnect door und den Fuhr Systemlösungen sowie weiteren Neuheiten habe die Firma ein breites Auditorium ansprechen können. "Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen zu den vorgestellten Produkten und Präsentationen. Doch blicken wir bereits jetzt mit Vorfreude auf den Januar 2023, wenn wir wieder persönlich in München unsere Kunden und Partner treffen können."

Schulungen könnten online stattfinden

Denn der virtuelle Kontakt könne ein persönliches Gespräch letztlich nicht ersetzen. "Dennoch werden wir das Format der Online-Präsentationen weiterhin für beispielsweise Produkt-Schulungen nutzen. Diese bieten gerade in der momentanen Situation eine sehr sinnvolle und gut akzeptierte Alternative zu Vor-Ort-Terminen", blickt Fuhr in die Zukunft. So hätten ihre Kunden auch weiterhin die Möglichkeit, sich auf dem aktuellen Stand zu halten.