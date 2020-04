Heiligenhauser hilft mit 3D-Technik gegen das Coronavirus

Normalerweise entstehen alle möglichen Kleinteile in den 3D-Druckern von Jan Bornemann – das Angebot reicht von Ersatzteilen für Maschinen über Elemente für den Modellbau bis hin zu Dekorationsstücken. Die Corona-Krise hat den Heiligenhauser nun allerdings dazu veranlasst, seine Produktion umzustellen. Und dies kommt bei der ab heute geltenden Maskenpflicht, etwa beim Einkaufen, gerade recht.

Erste Abnehmer wurden schon gefunden

So entstehen nun sogenannte Behelfsschutzmasken für Nase und Mund in den modernen Druckgeräten. „Hergestellt werden diese aus PLA-Material, das aus Maisstärke gewonnen wird“, erklärt Bornemann. Der Werkstoff sei nicht nur nachhaltig, sondern sorge auch dafür, dass sich der Mundschutz leicht verformen lasse und so eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Nutzer ermögliche. „Man kann die Maske einfach in vorgekochtes Wasser tunken und dann anpassen, wie es am besten passt, da das Material bei schon relativ niedrigen Temperaturen weich wird.“ Nach ein paar Experimenten und eigenen Anpassungen, konnten auch die ersten Abnehmer gefunden werden: So sei etwa die Diakonie in Ratingen mit einer ersten Lieferung von Masken aus dem 3D-Drucker versorgt worden.

So sieht ein 3D-Drucker von Jan Bornemann aus. Foto: André Marston Alvarez / FFS

Zertifiziert seien die Masken zwar nicht und somit auch für Krankenhauspersonal ungeeignet „doch die Masken bieten Privatpersonen im Alltag einen Schutz“. Helfen sollen dabei auch herkömmliche Wattepads, die als Filter in der Maske dienen und sich beliebig austauschen lassen. Das Design für seine Maske hat der Heiligenhauser aus dem Internet. „Dort lassen sich zahlreiche und für jeden zugängliche Modelle finden“, so der Jungunternehmer.

Weitere Produkte zum Schutz vor dem Virus

Aber auch mit weiteren Produkten will Bornemann helfen, sich vor dem Corona-Virus zu schützen, etwa mit einer Plexiglasscheibe vor dem Gesicht. „Diese ist eher für Leute gedacht, die beruflich mit vielen Menschen in Kontakt kommen“, erklärt der 23-Jährige. Für die Produktion der Schutzartikel lässt der Maschinenbaustudent seine drei Drucker auch manchmal den ganzen Tag parallel laufen. „Eine Behelfschutzmaske ist nach circa drei Stunden fertig“, erläutert er.

Seinen ersten 3D-Drucker bekam der angehende Ingenieur 2018 als Geschenk. Technikbegeistert beschäftigte sich Bornemann immer mehr mit den Geräten und dessen Möglichkeiten – und so kam es, dass die Investition in zwei weitere Drucker nicht ausblieb. Beim neuesten Modell handelt es sich um einen leistungsstarken Industriedrucker, der 4000 Euro wert ist. Der Schritt in die Selbstständigkeit folgte Mitte 2019. „Mein erster Auftrag war ein Fensterheber für einen Oldtimer“, erinnert sich Bornemann.

Erhältlich sind die Schutzmasken auf der Webseite www.3d-bo.de. Der Preis für eine Mundschutzmaske beträgt zehn Euro, für eine Vollschutzmaske zwölf Euro.