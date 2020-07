Heiligenhauser Hunde werden ab August gezählt

Heiligenhaus. Wer seinen Hund in Heiligenhaus noch nicht angemeldet hat, sollte dies schnellstmöglich nachholen. Falls nicht, droht bald hohes Bußgeld.

Erstmals nach 20 Jahren führt die Stadt Heiligenhaus wieder eine Hundebestandszählung durch. Ab dem 11. August wird eine von der Verwaltung beauftragte Firma dazu alle Haushalte im gesamten Stadtgebiet aufsuchen – voraussichtlich wird die Aktion bis zum Herbst andauern.

Aus Gründen der Steuergerechtigkeit

Ziel ist es, aus Gründen der Steuergerechtigkeit, den genauen Hundebestand zu erfassen und so alle Hundehalter dazu zu bewegen, die Hundesteuer zu bezahlen. Diese liegt in Heiligenhaus bei 108 Euro jährlich, bei zwei oder mehr Hunden erhöht sich diese auf 135 Euro pro Hund (bei zwei Hunden) und ab drei Hunden fließen pro Tier 155 Euro in die Stadtkasse. Sogenannte Listenhunde kosten den Halter 700 Euro pro Jahr. Beim Nachweis eines Hundeführerscheins und eines Wesentests zahlt man den normalen Steuersatz. Für Hunde, die aus einem Tierheim kommen, gelten zwei Monate Steuerbefreiung.

Bis 11. August Hunde rückwirkend anmelden

Wer seinen oder seine Vierbeiner bislang noch nicht angemeldet hat, sollte dies bis zum 11. August unbedingt nachholen (Rathaus, Fachbereich Finanzen, Zimmer 234 und 235, Telefon 02056/13-390 oder 02056-13356. In diesen Fällen wird von einem Bußgeld abgesehen, der Halter muss allerdings nachweisen, seit wann er Hundebesitzer ist und gegebenenfalls mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung rechnen. Wer dies nicht tut und in Gefahr läuft, mit einem nicht angemeldeten Hund erwischt zu werden, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro rechnen.

Keine Gebühren vor Ort

Über 100 Australian Shepherds leben in Heiligenhaus. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Die Mitarbeiter der beauftragten Firma sind wochentags in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr sowie samstags unterwegs. Jeder Mitarbeiter trägt sichtbar eine von der Stadt ausgestellte Legitimation. Wohnungen müssen nicht betreten werden, auch werden keine Steuern oder Gebühren vor Ort erhoben. Die Hygienevorschriften aufgrund von Corona werden selbstverständlich eingehalten.

Labradore beliebt in Heiligenhaus

In Heiligenhaus sind derzeit 1830 Hunde registriert, darunter etwa 190 Labradore, 160 Retriever, 115 Jack Russel Terrier und 115 Australian Shepherds.