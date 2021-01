Heiligenhauser Jan Heinisch glücklich über Laschet-Wahl

2016 war Armin Laschet zu Gast auf der Wahlversammlung der CDU im Kreis Mettmann in der Kant-Aula in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Der Heiligenhauser NRW-Staatssekretär Jan Heinisch hat als Delegierter für den Kreis Mettmann für Armin Laschet als CDU-Chef gestimmt.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist am Samstag von den Delegierten seiner Partei bei einer digitalen Mitgliederversammlung zum neuen Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt worden. In einer Stichwahl konnte er sich gegen Friedrich Merz durchsetzen. Und mit dem ehemaligen Bürgermeister Jan Heinisch hat auch ein Heiligenhauser seine Stimme für Laschet abgegeben.

"Ich freue mich, dass Armin Laschet gewonnen hat", freut sich NRW-Staatssekretär Dr. Jan Heinisch kurz nach der Wahl. Nachdem im ersten Wahlgang Norbert Röttgen aus dem Rennen schied, konnte Laschet mit 521 Stimmen (Merz: 466 Stimmen) die Wahl für sich entscheiden. Ein enges Rennen. "Natürlich hat auch Friedrich Merz viele Unterstützer. Endscheidend für unseren Erfolg wird sein, dass wir jetzt alle gemeinsam für unsere CDU arbeiten. Armin Laschet wird dabei jedem Kopf und allen Themen den nötigen Raum geben", so Heinisch über das Kopf-an-Kopf-Rennen und die künftige Ausrichtung.

Mehrere Delegierte aus dem Kreis

Seine Stimme hat Heinisch, der in NRW Stellvertreter Laschets im Landesvorstand ist, von zuhause aus abgegeben, denn aufgrund der Pandemie fand der Parteitag online statt. Das sei "sehr simpel und komfortabel" gewesen, "wie eine Online-Bestellung". So habe sich jeder Delegierte über einen Link in eine Wahlkabine eingeloggt und konnte dort sein Kreuz machen. Langes Auszählen gab es also nicht, schon wenig später konnte der Wahlsieger verkündet werden.

Neben Heinisch nahmen aus dem Kreis Mettmann fünf weitere Delegierte (Dr. Barbara Assmann, Peter Beyer, Manuela Noll, Thomas Hendele, Claudia Schlottmann) sowie Sarah Harden aus Erkrath statt, die für die Bundes-JU als Delegierte teilnahm.