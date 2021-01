Heiligenhauser Leos sammeln fleißig Müll

Heiligenhaus. 136 Tonnen Müll hat die Stadt Heiligenhaus im Jahr 2020 eingesammelt. Mitglieder der Leos haben nun angepackt und fleißig aufgeräumt.

Immer wieder landet Müll im Gebüsch und in der Natur: In 2020 haben alleine die Technischen Betriebe insgesamt 135 Tonnen Müll eingesammelt. Angelehnt an die Heiligenhauser Dreck-weg-Tage, die normalerweise regelmäßig veranstaltet werden, um die Stadt von Müll, Plastik und Zigarettenkippen zu befreien, nehmen im Januar Mitglieder des Leo Clubs Niederberg, der Jugendorganisation der Lions, Müllbeutel und -zangen in die Hand.

In Corona-gerechten Zweiergruppen verteilen sich die Müllsammler in ganz Heiligenhaus bis nach Velbert, zum Beispiel auf dem Panoramaradweg, auf den Feldern rund um die Stadt bis nach Flandersbach. Die Aktion bringe nicht nur mehrere volle Müllsäcke in ein paar Stunden ein, sondern vor allem positives Feedback von Passanten, die sich von der Idee des freiwilligen Müllsammelns anstecken ließen, berichten die Leos.

Freiwillige Unterstützer gesucht

Die Aktion habe sich auf jeden Fall gelohnt, meint Stephanie Rulf: „Ich war wirklich geschockt, wie viel man findet, wenn man aktiv darauf achtet.“ Drei Teams sind im Januar schon zum Einsatz gekommen. Leider fänden sich einige Tage nach der Säuberung schon wieder Verpackungen, Zigaretten und Mund-Nasen-Schutze an den gleichen Stellen, weshalb der Leo Club Niederberg sich über engagierte Heiligenhauser und Heiligenhauserinnen zur Unterstützung freuen würde. Auch ohne professionelles Equipment, dafür mit ein wenig Aufmerksamkeit, könne man bei einem Spaziergang fündig werden und so der Umwelt etwas Gutes tun.