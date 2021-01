Kommunalpolitik Heiligenhauser Linke will Mindestquote bei Sozialwohnungsbau

Heiligenhaus. Die Durchschnittsmiete steige in Heiligenhaus weiter an, befürchtet Linken-Ratsherr Dominik Döbbeler. Sozialer Wohnungsbau sei wichtig.

Wie sieht die Zukunft in der Heiligenhauser Wohnlandschaft aus? Darum geht es am Dienstag und Mittwoch in den politischen Gremien der Stadt. Im Vorfeld äußert sich nun Linken-Ratsherr Dominik Döbbeler zu der Thematik.

"Heiligenhaus ist eine lebenswerte und schöne Stadt, doch Die Linke stellt fest, dass die Mieten auch in Heiligenhaus stetig steigen. Aus diesem Grund wird Die Linke Heiligenhaus im kommenden Ausschuss den Antrag stellen, dass eine Festsetzung einer Mindestquote in Höhe von 30 Prozent für sozialen Wohnungsbau greifen möge", so die Forderung Döbbelers. „Die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme ist darin begründet, dass die Durchschnittsmiete pro Quadratmeter Ende 2016 noch bei 6,28 Euro und zum Ende des zweiten Quartals 2020 schon bei 7,15 Euro lag, dies macht eine Steigerungsrate von knapp 14,18 Prozent innerhalb weniger Jahre." Als Quelle für seine Angaben bezieht er sich auf eine bekannte Immobilienvermittlung im Internet.

Preisdruck werde weiter wachsen

Diese Entwicklung, so Döbbeler weiter, verzeichne Die Linke bereits jetzt, doch spätestens mit dem Anschluss an die Autobahn "wird der Preisdruck nochmals wachsen, da die Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf noch mehr zu spüren sein wird. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und den rasanten Anwachsen der Arbeitslosigkeit und den zu befürchteten Insolvenzen in der Gastronomie und Einzelhandel muss eine Kommune ihre Daseinsvorsorge gerecht werden!“

