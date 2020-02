Heiligenhauser Narrenwecken auf dem Rathausplatz

Karneval kann kommen – die tollen Tage in Heiligenhaus beginnen am Mittwoch, 19. Februar, mit dem Narrenwecken auf dem Rathausplatz.

Nur noch wenige Stunden, dann werden die ganz großen jecken Tage in Heiligenhaus offiziell eröffnet! Die Heljens-Jecken können es kaum erwarten.

Es ist soweit: Die Heljens-Jecken laden alle Heiligenhauser zum Narrenwecken am Mittwoch, 19. Februar, auf dem Rathausvorplatz ab 16 Uhr ein – damit sind die ganz großen jecken Tage dann offiziell eröffnet! Bis 21 Uhr kann kräftig gefeiert werden, ein DJ sorgt für Karnevalsmusik und jecke Stimmung, ein Bierwagen versorgt die Besucher mit kühlen Getränken, bei niedrigen Außentemperaturen werden Glühwein und Kakao für die nötige Wärme sorgen. Neben einem Grillstand bietet ein Fanstand der Heljens-Jecken passende Karnevalsaccessoires an. Und ab 17.30 wird auf dem Rathausplatz hoher Besuch erwartet: Das Angermunder Prinzenpaar wird sich in Heiligenhaus die Ehre geben, direkt danach das Ratinger Prinzenpaar.