Heiligenhauser plant informativen Bienenlehrpfad

Es war bei einem Urlaub am Weißensee in Österreich: Da entdeckte der Heiligenhauser Robin Lünsmann einen Bienenlehrpfad in der Natur, der ihn so sehr begeisterte, dass er die Idee direkt mit nach Hause brachte. „Ich dachte mir, dass es hier in Heiligenhaus ebenfalls einen solch tollen Lehrpfad geben sollte und habe sofort mit dem Imkerverein Kontakt aufgenommen“, erzählt Lünsmann, „und ich habe ebenfalls mit Frau Winkler, der Initiatorin des Weißenseer Projektes, gesprochen, die es natürlich toll findet, dass ihr Lehrpfad Schule machen sollte“.

Schaukästen zeigen echte Bienenstöcke

Robin Lünsmann freut sich auf sein Projekt „Bienenlehrpfad“. Er hofft, dass es zeitnah umgesetzt werden kann. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der Original-Bienenlehrpfad besteht aus 12 Informationstafeln, die sich jeweils mit einem anderen Thema rund um das Insekt befassen: „Was machen die Bienen in den einzelnen Monaten?“, Wie setzt sich das Nahrungsangebot für Bienen zusammen“, „Bienen – ein Volk geht auf Reisen“ oder „Bienensprache“ heißt es etwa auf den Schautafeln, auf denen dann die Informationen zu den jeweiligen Themen in Text und Bild gebündelt sind. Besonderes highlight aber sind die Bienenschaustöcke hinter Plexiglasscheiben, dort können die lebendigen Tiere genau unter die Lupe genommen werden. „Man sollte an dieser Station dann allerdings bestimmte Verhaltensregeln unbedingt beachten“, weiß Robin Lünsmann, der selbst Mitglied beim Hegering Ratingen ist „zum Beispiel sollte man nicht an die Scheibe klopfen, sich nicht in den Einflugbereich der Bienen stellen und auch nicht in das Einflugloch hineinschauen oder hineinpacken“.

Imkerverein und Alt-Bürgermeister unterstützen Projekt

Aus Kostengründen wird der österreichische Lehrpfad demnächst in Heiligenhaus in abgespeckter Form zu finden sein, anstelle von 12 Infotafeln wird es nur sechs geben, die Genehmigung das Material zu verwenden hat Lünsmann bereits eingeholt. Der Imkerverein und auch der ehemalige Bürgermeister von Heiligenhaus und selbst passionierter Hobbyimker, Dr. Jan Heinisch, zeigen sich jedenfalls von der Idee ebenfalls begeistert, die Kreissparkasse Düsseldorf fördert das rund 4500 Euro teure Projekt mit einem Zuschuss.

Und auch das Umweltbildungszentrum sieht einen Bienenlehrpfad als absolute Bereicherung für Heiligenhaus. „Wir selbst betreiben ja den Waldlehrpfad und das Waldmuseum“, erklärt Stadtförster Hannes Johannsen, „und haben noch unzählige andere Aufgaben, hätten also gar keine Zeit, selbst so einen Pfad zu betreiben. Aber wir unterstützen alles, was der Natur dienlich ist, aufklärt und informiert. Gerade um noch mehr Bewusstsein für das Thema Insektensterben zu schaffen, ist ein Bienenlehrpfad vorbildlich.“ Bislang, so Robin Lünsmann, stehe noch nicht fest, wo und wann genau das Projekt in Heiligenhaus umgesetzt werde.