Heiligenhauser Schüler holen sich kreativ ihre Zeugnisse ab

Heiligenhaus. Die Zeugnisse wurden in der vergangenen Woche ausgegeben - und auch in Heiligenhaus lief es aufgrund des Lockdowns so ganz anders.

Schule zuhause, Zeugnis am Fenster: Auch in Heiligenhaus sah die Vergabe der Halbjahreszeugnisse an die Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums anders aus als sonst.

Die Oberstufenschülerin Adea Dedinca (17) holte sich am vergangenen Freitag ihre Laufbahnbescheinigung des ersten Halbjahres der Q2 bei der Stufenleitung an einem Fenster der Unterstufenklassen ab. In eng getakteten Grüppchen erhielten Schüler der zwölften Klasse ab Mittag ihre schulische Bewertung von den Lehrern, die nur Zeit für eine kurze persönliche Bemerkung hatten. Auch Adeas jüngere Schwestern erhielten ihr Zeugnis an einem Fenster im Untergeschoss des Gebäudes.

Kein persönlicher Austausch möglich

Das letzte Sommerzeugnis bekamen die Schüler des städtischen Gymnasiums noch in der Schule und konnten mit den Lehrern ihre weitere Schullaufbahn besprechen. Nun fehle die Möglichkeit, sich mit der Lehrerschaft auszutauschen, findet Adea - es sei so unpersönlich.

Obwohl sich beim Aufbau und bei der Art der Bewertung, also in Noten oder Notenpunkten, nichts an den Zeugnissen geändert habe, sei die Bewertung der Leistungen durch Corona nicht normal gewesen: „Wir als Schüler haben das Gefühl, dass die Bewertung anders verläuft.“ Die junge Schülerin findet, dass der Online-Unterricht, der bei ihnen über Microsoft Teams abgehalten wird, die Präsenz im Klassenzimmer nicht ersetzen kann. Wenn die Technik versagt und die Lehrer die gehobenen Hände nicht sehen können, leide die mündliche Mitarbeit, besonders bei schüchternen Schülern. Außerdem sei die Ablenkung zuhause viel größer als in der Schule, was das Lernen zusätzlich erschwere. Es gäbe viele, deren Noten darunter gelitten hätten.

Noten sind nicht schlechter geworden

Trotz allem seien Adeas Noten nicht schlechter als vor der Pandemie ausgefallen und sie sagt, dass die Lehrer versuchen würden, das Beste aus der Situation zu machen und mit Blick auf das Abitur weiterhin zu motivieren. Für das nächste Halbjahr wünsche sie sich, die Abiturzulassung und später ihr Abiturzeugnis in persönlicherer Atmosphäre und nicht im „Drive-In“ überreicht zu bekommen.