Heiligenhauser Spielhaus ist auch im Lockdown nicht untätig

Heiligenhaus. In Heiligenhaus-l Oberilp ist das Spielhaus beliebter Treff für Kinder und Jugendliche. Der Mädchenabend findet derzeit virtuell statt.

Viel los ist normalerweise rund um das Spielhaus in der Oberilp: Jugendliche und Kinder nutzen das Angebot vor Ort sehr intensiv. Normalerweise treffen sich hier Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren jeden Mittwoch zum Quatschen, Basteln, Spielen, Kochen oder Ausflüge machen. Das ist nun nicht mehr möglich. Dennoch bleibt die Gruppe in Kontakt per Videochat.

Wie läuft so ein Abend ab? Im Vorfeld werde geklärt, was die Mädchen gerne machen würden, so die Spielhaus-Verantwortlichen: "Beim ersten Abend wurden süße und herzhafte Wrap-Sandwiches gemacht und das Spiel Zwei Wahrheiten, eine Lüge gespielt. Beim nächsten Mal wurden Korkpinnwände für Zuhause gebastelt und Stadt-Land-Fluss gespielt." Das Material konnten sich die Mädels im Spielhaus abholen.

Ein bisschen Normalität

Und wie zufrieden sind sie mit dem virtuellen Erlebnis? Selbst wenn die Verbindung manchmal hake, seien die Mädchen froh, ein bisschen Normalität zu erfahren. Die meisten anderen Spielhaus-Angebote fänden jedoch nicht mehr statt. "Dafür können Kinder und Jugendliche Bücher, Bälle oder Spiele ausleihen und sich Mandalas oder Bastelsets abholen", berichtet Lisa Ammer. Besonders gefragt sei mittlerweile der Druckservice, um Schulaufgaben ausdrucken zu können.

Die Sozialberatung finde weiterhin in Form von Einzelberatung statt. Es gehe dabei um Anträge für die Notbetreuung, Bewerbungshilfe, familiäre Probleme oder Fragen zur Post. Die Mitarbeitenden erledigten darüber hinaus Arbeiten am Haus. So sei kürzlich der Fitnessraum renoviert worden. Außerdem seien sie per Mail und Telefon erreichbar und über Instagram werden Rezept- oder Bastelideen geteilt und Quiz veranstaltet, bei denen die Teilnehmenden was gewinnen können. Weitere Infos gibt es auf www.spielhausoberilp.de und auf www.instagram.de/spielhaus_oberilp