Heiligenhauser Sternsinger 2020: Segen auf anderen Wegen

Heiligenhaus Derzeit sind wieder die Sternsinger in Heiligenhaus unterwegs - allerdings ziehen sie nicht von Tür zu Tür. Diesmal ist alles anders.

Heiligennhaus.Weil die Sternsingergruppen in diesem Jahre nicht wie gewohnt durch die Straßen ziehen können, musste auch in Heiligenhaus nach alternativen Ideen gesucht werden - daher wundert es auch nicht, dass die Aktion in diesem Jahr unter dem Motto "Sternsinger - sicher! aber anders" steht.

Bereits seit November war intensiv überlegt worden, wie die wohltätige Sammelaktion zu Coronazeiten umgesetzt werden kann. Letztlich wurde sich dann auf verschiedene "Bausteine" geeinigt: Anfang Dezember wurde der YouTube Kanal "Sternsinger Heiligenhaus" auf https://www.youtube.com/channel/UCte1NxoABquv63FxuKWquRw eingerichtet, auch zu finden über die Suchbegriffe "Sternsinger" und "Heiligenhaus". Der Kanal informiert über den Ablauf des diesjährigen Sternsingens.

10000 Segenstüten für Heiligenhaus

Als zweiter Baustein wurden bis Weihnachten von vielen Helfern insgesamt 10.000 Segenstüten gepackt, mit je einem Segensaufkleber, mit zwei gedruckten Flyern und einem Überweisungsträger.

Sternsingerlieder über Lautsprecher

Nachdem am 28. Dezember um 10 Uhr die Aussendungsfeier in einem sehr begrenzten und kleinen Kreise stattgefunden hatte, werden seitdem, noch bis zum 30. Januar, die 10000 Segenstüten von rund 70 ehrenamtlichen Helfern in die Heiligenhauser Häuser getragen und der Segen Gottes verbreitet. Teilweise werden Eltern mit ihren Kindern unterwegs sein und auf den Wegen Sternsingerlieder über mobile Lautsprecher erklingen lassen. Zudem malen einige Kinder mit Kreide bunte Bilder auf die Straßen.

Bürgermeisterempfang auf dem Rathausplatz

Am Dreikönigstag, also am Mittwoch, 6. Januar, wird es natürlich wieder den Bürgermeisterempfang geben, wenn auch diesmal draußen und unter Wahrung der Abstands- und Hygienevorschriften.

Kollekte für Brasilien und Indien

Letztlich wird es dann am 30. Januar um 15 Uhr einen Rückkehrergottesdienst in der St. Ludgeruskirche geben, ebenfalls unter Berücksichtigung der notwendigen Maßnahmen. Die Heiligenhauser Sternsinger sammeln auch in diesem Jahr wieder für Kinderprojekte in Indien und in Brasilien. Beim letzten Mal sind insgesamt 20000 Euro - allein durch die Haustürspenden in Heiligenhaus - zusammengekommen.