Heiligenhauser Wohnraum ist Thema in politischen Gremien

Heiligenhaus. Wie geht die Stadt Heiligenhaus damit um, dass immer mehr Menschen Immobilien erwerben wollen? Nun tagen zwei Ausschüsse zu dem Thema.

Weiter geht es auch im Jahr 2021 mit den politischen Gremien. Nachdem bereits der Betriebsausschuss tagte, findet nun die erste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz statt - und da gibt es bereits einige interessante Themen.

Statt findet der Ausschuss am Dienstag, 26. Januar, in der Aula des Kant-Gymnasiums. Thema wird unter anderem der Abschlussbericht zur Wohnraumbedarfsanalyse für die Stadt Heiligenhaus sein, nach deren Fertigstellung es darum geht, in den kommenden Jahren die städtebauliche Entwicklung im Bereich des Wohnungsbaus nach verschiedenen Prämissen zu steuern. Unter anderem soll die städtebauliche Qualität im Nonnenbruch und in der Oberilp gestärkt werden, ebenso die Gastronomie in der Innenstadt.

Warteliste auf Baugrundstücke

In der Innenstadt soll außerdem ein Schwerpunkt auf Wohnraum für Senioren gelegt werden. In den nächsten fünf bis zehn Jahren sollen bis zu 100 Wohneinheiten jährlich entstehen, mit einer Aufteilung von 60 Prozent Ein-und Zweifamilienhäusern und 40 Prozent Mehrfamilienhäusern. Da ein hoher Bedarf an Ein- und Zweifamilienhäusern besteht - die aktuelle Warteliste für Baugrundstücke umfasst mehr als 700 Personen bzw. Familien - soll darauf reagiert werden.

Nach der Vorberatung im Ausschuss muss einen Tag später der Haupt- und Finanzausschuss entscheiden, der pandemiebedingt als Vertretung des Rats im Großen Sitzungssaal des Rathauses tagt, ob und wie die herausgearbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden. Direkt im Ausschuss soll entschieden werden, ob der Entwurf der Fortschreibung des Einzelhandelskonzept für die Stadt Heiligenhaus gebilligt wird. Die Verwaltung wird in dem Fall beauftragt, durch Auslegung des Einzelhandelskonzeptes eine Bürgerbeteiligung, eine Beteiligung der betroffenen Träger öffentlicher Belange und eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden durchzuführen.

Für alle Bürger sind die entsprechenden Vorlagen und die Konzepte beziehungsweise Analysen einsehbar im Bürgerinformationsportal auf

www.heiligenhaus.de/stadt-rathaus/ratsinformationssystem.