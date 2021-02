Heiligenhauserin macht aus Chefs gute Führungskräfte

Heiligenhaus. In der Krise zeige sich stark die Schwächen einer Führungskraft, sagt Karrierecoach Katrin Lohner. Die Heiligenhauser macht Chefs fit.

Homeoffice - für viele Firmen auch in der Krise weiterhin ein Tabuwort. Dabei bietet Homeoffice - nicht nur in der Pandemie - auch Chancen. Mut machen will Karriereberaterin Katrin Lohner: Sie coacht unter anderem junge Führungskräfte und unterstützt sie dabei, erfolgreich in diese Rolle zu starten. Warum das gerade jetzt in der Krise so wichtig ist.

Dass sie einmal selbstständig sein wird, Menschen in ihrer Karriereplanung hilft und aus Führungskräften gute Chefs macht, das hätte Katrin Lohner sicher auch nicht gedacht, als sie selbst, noch relativ jung, Führungskraft in einem internationalen Unternehmen wurde. Doch dann kam alles anders. Die Firma zog nach Belgien, Lohner wollte nicht mitziehen - und stellte ihr Berufsleben auf eigene Beine. In Hamburg ließ sie sich zum systemischen Coach und Trainer ausbilden und steht nunmehr seit 11 Jahren ihren Klienten zur Seite, um sie in der Neuausrichtung ihrer beruflichen Laufbahn zu beraten.

Mutiger Schritt braucht einen Anstoß

Auf der einen Seite berät sie beispielsweise Menschen, die im Zuge eines Firmenstellenabbaus ihren Job verlieren - Outplacement-Beratung heißt das im Fachjargon. "Die begleite ich dann aus dem alten Job hinaus in ein neues Berufsleben", so Lohner, "ich suche gemeinsam mit dem Menschen nach seinem Schwerpunkt und seinen Möglichkeiten, sich zu entwickeln." Dafür brauche es manchmal ein wenig Mut oder auch einen Anstoß von extern, das weiß sie aus eigener Erfahrung. Das kann auch der Entschluss zur Selbstständigkeit sein.

Neben der Karriereberatung von Menschen, die sich beruflich neu aufstellen müssen, gründete Lohner vor zwei Jahren die Leading Rockets. Hier geht es darum, frisch gebackene Führungskräfte zu begleiten, die vor der neuen verantwortungsvollen Rolle stehen, ein Team zu führen. Denn als Führungskraft wird niemand geboren und Lohner berichtet, "dass schlechte Führung der Kündigungsgrund Nummer eins in Deutschland ist. Führung besser machen, das ist mein Motto." Es sei sehr wichtig, Führung von Grund auf zu lernen.

Mehr Vertrauen der Chefs im Homeoffice

Ein Thema für junge, als auch erfahrene Führungskräfte ist seit der Corona-Pandemie die dezentrale Führung der Mitarbeiter, die sich im Homeoffice befinden. Und dabei gebe es viel falsch, aber eben auch viel richtig zu machen. "Veralteten Mechanismen und Prozesse funktionieren nicht mehr. Ein Chef, der Mikromanagement betreibt, also die volle Kontrolle und Überwachung der Mitarbeiter haben muss, aus Angst, seine Mitarbeiter würden sonst keine Ergebnisse produzieren, wird bald sehr allein sein." Denn damit demotiviert man seine Mitarbeiter und das hat mitunter zur Folge, dass Leistungsträger ein Unternehmen verlassen. Dabei sei es ihrer Meinung nach doch recht einfach: Dezentrale Führung ist eine Mischung aus Anweisung, klarer Kommunikation und Vertrauen. Die eigenen Mitarbeiter wurden schließlich dafür eingestellt, dass man ihnen vertraut, die Aufgabe erfolgreich zu meistern. Und warum sollten sie das im Homeoffice nicht tun?

Für eine gute Führungskraft, so Lohner, gebe es ein gewisses Wertekonstrukt. "Eine gute Führungskraft sollte mehr Vertrauen aufbringen und mehr Laufen lassen, als selber zu kontrollieren, was sein Mitarbeiter macht", erklärt Lohner. "Eine Führung steht für Klarheit, Authentizität, Haltung in der Führung, Respekt und muss als Führungskraft ein Mehrwert sein und selber einen Beitrag leisten." Manche Menschen wären von sich aus schon eine gute Führungskraft, aber eben nicht alle. Das zeige die derzeitige Krise mit all ihren Herausforderungen: "In der Krise zeigen sich ganz stark die Schwächen einer Führungskraft. Gerade jetzt, wo viele im Homeoffice arbeiten oder arbeiten könnten", weiß Lohner.

Kreative Lösungen für neue Berufswelt

Kreative und individuelle Lösungen für ein modernes Arbeiten, dass wäre die Berufswelt von morgen, ermutigt Katrin Lohner Unternehmen, in Sachen Homeoffice, Mobile Office und auch flexibler Arbeitszeit neue Wege zu gehen. "Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr, das stammt aus den 1950er Jahren und ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit vermischen immer mehr." Lohner sei sich bewusst, dass hier auch eine gewisse Gefahr drinsteckt. Sie ist sich aber sicher: „Nur, wer sich als Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeit-Modellen beschäftigt und seine Mitarbeiter an der Ausgestaltung beteiligt, wird als attraktiver Arbeitgeber auch wahrgenommen und bindet sein wertvollstes Gut: sein Human Kapital.“

Lohner hat also noch viel zu tun, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Deren Ängste zu Beginn einer solchen Beratung kann sie schnell nehmen: "Coaching darf trotz aller Ernsthaftigkeit auch leicht sein. Ich lache viel, nehme den Menschen das Verkopfte, so dass sie schnell ihre Ängste und Befürchtungen auf dem Weg in eine neue Rolle verlieren", so Lohner. Sie selbst hat ihre Beratungen ebenfalls auf digital umgestellt und sieht keine großen Probleme, trotz der Entfernung Nähe zuzulassen. „Natürlich ist mir der persönliche Austausch lieber, aber dass ich gerade jetzt während der schwierigen Zeit für meine Klienten da bin, ist das Wichtigste."​